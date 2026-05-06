A região Central terá tempo de altas temperaturas para a quinta-feira (7), sendo esta a característica principal. As cidades mais quentes incluem Guarinos, com máxima de 32.8°C, Barro Alto com 31.9°C e Rianápolis também com 31.9°C. As mínimas mais baixas serão registradas em Anápolis e Campo Limpo de Goiás, ambas com 17.5°C.A umidade média na região ficará em 61.82%, com cidades como Barro Alto, Carmo do Rio Verde e Uruana registrando os maiores índices, alcançando 80.0%. A probabilidade média de chuva é baixa, em 1.61%, porém algumas localidades como Anápolis, Jesúpolis e Rianápolis podem ter chances de chuva de até 10.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 28.5°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Barro Alto: máxima 31.9°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Campo Limpo de Goiás: máxima 28.8°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Carmo do Rio Verde: máxima 31.4°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Ceres: máxima 30.8°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Damolândia: máxima 28.9°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Goianésia: máxima 31.4°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Guarinos: máxima 32.8°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 34.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Hidrolina: máxima 30.3°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Ipiranga de Goiás: máxima 31.5°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Itapaci: máxima 31.8°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Jaraguá: máxima 31.1°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Jesúpolis: máxima 30.3°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Morro Agudo de Goiás: máxima 31.2°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Nova América: máxima 30.3°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Nova Glória: máxima 31.5°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Ouro Verde de Goiás: máxima 28.8°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Petrolina de Goiás: máxima 29.8°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Pilar de Goiás: máxima 30.7°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Rialma: máxima 31.8°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Rianápolis: máxima 31.9°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Rubiataba: máxima 31.2°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Santa Isabel: máxima 31.3°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 31.3°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Santa Rosa de Goiás: máxima 28.8°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%São Francisco de Goiás: máxima 30.5°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%São Luiz do Norte: máxima 31.9°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%São Patrício: máxima 31.3°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Taquaral de Goiás: máxima 30.3°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Uruana: máxima 31.6°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Vila Propício: máxima 30.6°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.