A região Central terá grande chance de chuva na quinta-feira (8), marcando a principal característica do tempo para a data. As cidades mais quentes deverão ser Santa Rita do Novo Destino, com máxima de 29.0°C, Barro Alto e Pilar de Goiás, ambas com máximas de 28.8°C. Já as cidades com as temperaturas mínimas mais baixas são Campo Limpo de Goiás, com 16.6°C, e Anápolis, com 17.9°C.A umidade média na região Central para amanhã será de 78.13%, com cidades como Guarinos, Hidrolina e Ipiranga de Goiás podendo alcançar umidade de 87.0%. A probabilidade média de chuva é de 36.53%, mas algumas localidades apresentarão índices significativamente maiores, como Itapaci com 75.0%, Goianésia com 70.0% e Anápolis com 65.0% de probabilidade de chuva.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 26.2°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Barro Alto: máxima 28.8°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Campo Limpo de Goiás: máxima 24.4°C, mínima 16.6°C | sensação térmica máx 25.4°C | sensação térmica mín 16.6°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 25.0%Carmo do Rio Verde: máxima 27.0°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Ceres: máxima 27.5°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 35.0%Damolândia: máxima 27.6°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Goianésia: máxima 27.8°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Guarinos: máxima 27.5°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 23.4°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Hidrolina: máxima 28.1°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Ipiranga de Goiás: máxima 28.2°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 40.0%Itapaci: máxima 28.2°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Jaraguá: máxima 28.0°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 35.0%Jesúpolis: máxima 28.0°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 35.0%Morro Agudo de Goiás: máxima 26.8°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Nova América: máxima 27.9°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 35.0%Nova Glória: máxima 28.2°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 40.0%Ouro Verde de Goiás: máxima 27.4°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Petrolina de Goiás: máxima 27.6°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Pilar de Goiás: máxima 28.8°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Rialma: máxima 27.6°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 35.0%Rianápolis: máxima 27.6°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 35.0%Rubiataba: máxima 27.2°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 35.0%Santa Isabel: máxima 27.6°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 35.0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 29.0°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Santa Rosa de Goiás: máxima 27.6°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%São Francisco de Goiás: máxima 28.0°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 35.0%São Luiz do Norte: máxima 28.1°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%São Patrício: máxima 27.0°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Taquaral de Goiás: máxima 26.9°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Uruana: máxima 27.6°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 35.0%Vila Propício: máxima 28.3°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.