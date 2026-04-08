A região Central terá grande chance de chuva nesta quinta-feira (9). O tempo indica as maiores temperaturas em Guarinos, com 30.3°C, Itapaci, com 30.2°C, e São Luiz do Norte, com 30.1°C. As mínimas mais baixas serão observadas em Campo Limpo de Goiás, com 18.0°C, e Anápolis, com 18.1°C.A umidade média na região será de 81.32%, com os maiores índices observados em Taquaral de Goiás, chegando a 94.0%. Quanto à precipitação, a probabilidade média de chuva é de 47.1%, mas diversas cidades apresentam probabilidades elevadas, como Hidrolina, Ipiranga de Goiás e Jaraguá, todas com 95.0% de probabilidade de chuva.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 26.5°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Barro Alto: máxima 29.7°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Campo Limpo de Goiás: máxima 26.0°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 50.0%Carmo do Rio Verde: máxima 28.7°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Ceres: máxima 29.2°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 10.0%Damolândia: máxima 27.1°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 55.0%Goianésia: máxima 28.5°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Guarinos: máxima 30.3°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Hidrolina: máxima 29.2°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 10.0%Ipiranga de Goiás: máxima 29.7°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 10.0%Itapaci: máxima 30.2°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 10.0%Jaraguá: máxima 28.4°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 10.0%Jesúpolis: máxima 27.6°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Morro Agudo de Goiás: máxima 28.5°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 20.0%Nova América: máxima 29.0°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 40.0%Nova Glória: máxima 29.7°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 10.0%Ouro Verde de Goiás: máxima 26.2°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 55.0%Petrolina de Goiás: máxima 27.3°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 10.0%Pilar de Goiás: máxima 29.5°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 45.0%Rialma: máxima 28.6°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 10.0%Rianápolis: máxima 28.6°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Rubiataba: máxima 29.0°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 10.0%Santa Isabel: máxima 29.4°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 10.0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 29.2°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Santa Rosa de Goiás: máxima 27.7°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 40.0%São Francisco de Goiás: máxima 27.9°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%São Luiz do Norte: máxima 30.1°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 10.0%São Patrício: máxima 28.9°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 20.0%Taquaral de Goiás: máxima 28.2°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 55.0%Uruana: máxima 28.8°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 20.0%Vila Propício: máxima 27.9°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.