A região Central terá tempo com temperaturas elevadas nesta quinta-feira (9). As cidades mais quentes serão Guarinos, com máxima de 33.6°C, Barro Alto, com 32.9°C, e Itapaci, registrando 32.6°C. Já as menores temperaturas do tempo serão encontradas em Taquaral de Goiás, com 15.3°C, e Jesúpolis, com mínima de 15.6°C.A umidade média na região ficará em 44.73%, com destaque para Barro Alto e Uruana, que podem atingir 61.0% de umidade, e Carmo do Rio Verde, com 60.0%. A probabilidade de chuva é baixa, com média de 10.0% na região, sendo Anápolis, Barro Alto e Campo Limpo de Goiás as cidades com os maiores índices de 10.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 28.8°C, mínima 15.9°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 15.9°C | umidade dia 39.0% | umidade noite 57.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Barro Alto: máxima 32.9°C, mínima 15.8°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 15.8°C | umidade dia 40.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Campo Limpo de Goiás: máxima 29.1°C, mínima 16.0°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 38.0% | umidade noite 55.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Carmo do Rio Verde: máxima 32.2°C, mínima 15.8°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 15.8°C | umidade dia 40.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Ceres: máxima 31.6°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 35.0% | umidade noite 49.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Damolândia: máxima 29.4°C, mínima 16.1°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 37.0% | umidade noite 55.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Goianésia: máxima 32.0°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 35.0% | umidade noite 52.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Guarinos: máxima 33.6°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 34.0% | umidade noite 51.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Hidrolina: máxima 31.4°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 33.0% | umidade noite 43.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Ipiranga de Goiás: máxima 32.2°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 36.0% | umidade noite 55.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itapaci: máxima 32.6°C, mínima 15.9°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 15.9°C | umidade dia 36.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Jaraguá: máxima 31.5°C, mínima 16.7°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 16.7°C | umidade dia 36.0% | umidade noite 51.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Jesúpolis: máxima 30.8°C, mínima 15.6°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 15.6°C | umidade dia 36.0% | umidade noite 56.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Morro Agudo de Goiás: máxima 32.0°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 35.0% | umidade noite 51.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Nova América: máxima 31.3°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 32.0% | umidade noite 41.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Nova Glória: máxima 32.2°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 36.0% | umidade noite 55.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Ouro Verde de Goiás: máxima 29.2°C, mínima 16.3°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 37.0% | umidade noite 53.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Petrolina de Goiás: máxima 30.2°C, mínima 15.8°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 15.8°C | umidade dia 37.0% | umidade noite 56.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Pilar de Goiás: máxima 31.8°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 32.0% | umidade noite 42.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Rialma: máxima 32.5°C, mínima 15.6°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 15.6°C | umidade dia 39.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Rianápolis: máxima 32.3°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 17.1°C | umidade dia 35.0% | umidade noite 50.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Rubiataba: máxima 32.0°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 37.0% | umidade noite 55.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Isabel: máxima 32.1°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 33.0% | umidade noite 48.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 32.1°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 36.0% | umidade noite 50.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Rosa de Goiás: máxima 29.5°C, mínima 16.8°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 16.8°C | umidade dia 36.0% | umidade noite 52.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São Francisco de Goiás: máxima 31.0°C, mínima 16.0°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 35.0% | umidade noite 53.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São Luiz do Norte: máxima 32.6°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 36.0% | umidade noite 55.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São Patrício: máxima 32.2°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 38.0% | umidade noite 56.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Taquaral de Goiás: máxima 30.9°C, mínima 15.3°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 38.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Uruana: máxima 32.5°C, mínima 16.2°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 16.2°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Vila Propício: máxima 31.2°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 17.3°C | umidade dia 35.0% | umidade noite 50.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.