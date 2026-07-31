A região Central apresentará um sábado (1) de céu limpo e sol predominante, favorecendo marcas térmicas elevadas à tarde. Os maiores índices de calor devem se concentrar em Guarinos, cuja máxima estimada é de 34,0°C, seguido de perto por São Luiz do Norte, com 32,9°C, e Itapaci, com 32,8°C. Já durante a madrugada e o início da manhã, as temperaturas ficam mais amenas na porção sul da região, com destaque para Anápolis, que registrará mínima de 15,9°C, e Campo Limpo de Goiás, com 16,5°C.O nível médio da umidade relativa do ar no território deve ficar em torno de 37,19%, com os percentuais mais elevados durante a noite em Carmo do Rio Verde e Uruana, atingindo 51,0% em ambos os municípios. Em relação às chuvas, a probabilidade média na região é quase nula, estimada em apenas 0,08%, de modo que o tempo seco predominará na quase totalidade das cidades. A única variação digna de nota ocorre em Ouro Verde de Goiás, que apresenta uma probabilidade de precipitação de 5,0% durante o dia.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 28,9°C, mínima 15,9°C | sensação térmica máx 28,9°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Barro Alto: máxima 32,7°C, mínima 17,0°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Campo Limpo de Goiás: máxima 29,5°C, mínima 16,5°C | sensação térmica máx 29,5°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Carmo do Rio Verde: máxima 32,4°C, mínima 17,1°C | sensação térmica máx 32,4°C | sensação térmica mín 17,1°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Ceres: máxima 31,8°C, mínima 18,0°C | sensação térmica máx 31,8°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Damolândia: máxima 30,2°C, mínima 16,8°C | sensação térmica máx 30,2°C | sensação térmica mín 16,8°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Goianésia: máxima 32,1°C, mínima 19,0°C | sensação térmica máx 32,1°C | sensação térmica mín 24,0°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Guarinos: máxima 34,0°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Hidrolina: máxima 31,8°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 31,8°C | sensação térmica mín 24,0°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 36,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Ipiranga de Goiás: máxima 32,4°C, mínima 17,9°C | sensação térmica máx 32,4°C | sensação térmica mín 17,9°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itapaci: máxima 32,8°C, mínima 17,7°C | sensação térmica máx 32,8°C | sensação térmica mín 17,7°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Jaraguá: máxima 31,9°C, mínima 17,9°C | sensação térmica máx 31,9°C | sensação térmica mín 17,9°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Jesúpolis: máxima 31,2°C, mínima 16,9°C | sensação térmica máx 31,2°C | sensação térmica mín 16,9°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Morro Agudo de Goiás: máxima 32,5°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 24,0°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Nova América: máxima 31,7°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 31,7°C | sensação térmica mín 23,9°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 36,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Nova Glória: máxima 32,4°C, mínima 17,9°C | sensação térmica máx 32,4°C | sensação térmica mín 17,9°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Ouro Verde de Goiás: máxima 29,9°C, mínima 16,9°C | sensação térmica máx 29,9°C | sensação térmica mín 16,9°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Petrolina de Goiás: máxima 30,9°C, mínima 16,9°C | sensação térmica máx 30,9°C | sensação térmica mín 16,9°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Pilar de Goiás: máxima 32,2°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 32,2°C | sensação térmica mín 24,0°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 35,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Rialma: máxima 32,7°C, mínima 16,9°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 16,9°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Rianápolis: máxima 32,7°C, mínima 18,1°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 18,1°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Rubiataba: máxima 32,3°C, mínima 18,2°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 18,2°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Isabel: máxima 32,3°C, mínima 19,1°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 24,0°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 32,1°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 32,1°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Rosa de Goiás: máxima 30,1°C, mínima 16,9°C | sensação térmica máx 30,1°C | sensação térmica mín 16,9°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São Francisco de Goiás: máxima 31,4°C, mínima 17,5°C | sensação térmica máx 31,4°C | sensação térmica mín 17,5°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São Luiz do Norte: máxima 32,9°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 32,9°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São Patrício: máxima 32,5°C, mínima 18,9°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 18,9°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Taquaral de Goiás: máxima 31,5°C, mínima 17,0°C | sensação térmica máx 31,5°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Uruana: máxima 32,7°C, mínima 17,6°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 17,6°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Vila Propício: máxima 31,0°C, mínima 17,5°C | sensação térmica máx 31,0°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.