A região Central para sábado (10) não apresenta grande chance de chuva, tendo temperaturas amenas a quentes. A cidade Pilar de Goiás segue como a cidade mais quente da região, alcançando 32.5°C, seguida por Santa Rita do Novo Destino com 32.0°C e Hidrolina com 31.9°C. As temperaturas mais baixas serão registradas em Campo Limpo de Goiás, com 17.0°C, e Anápolis, com 18.3°C.\nA umidade média na região Central será de 66.61%. As cidades com os maiores índices de umidade incluem Anápolis e Campo Limpo de Goiás, ambas com 80.0%, e Morro Agudo de Goiás com 79.0%. Quanto à probabilidade de chuva, a média regional é de 2.98%, sendo os maiores índices de 15.0% em Carmo do Rio Verde, Ceres e Damolândia.\nVeja a previsão para todas as cidades da região Central:\nAnápolis: máxima 27.8°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%