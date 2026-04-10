A região Central terá grande chance de chuva no tempo para sábado (11). As cidades mais quentes serão Guarinos, com máxima de 31.0°C, Itapaci, com 30.8°C, e São Luiz do Norte, com 30.6°C. Já as cidades mais frias terão mínimas em Anápolis, com 19.0°C, e Campo Limpo de Goiás, com 19.2°C.A umidade média na região será de 74.13%. As maiores umidades serão observadas em Barro Alto e Hidrolina, ambas com 86.0%, e Anápolis, com 85.0%. A probabilidade de chuva média para a região será de 23.23%, mas algumas cidades como Guarinos, com 80.0%, Barro Alto, com 65.0%, e São Luiz do Norte, com 60.0%, terão maior probabilidade de tempo chuvoso.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 27.7°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Barro Alto: máxima 30.1°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 65.0%Campo Limpo de Goiás: máxima 27.8°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Carmo do Rio Verde: máxima 30.0°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 25.0%Ceres: máxima 30.0°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 15.0%Damolândia: máxima 28.5°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Goianésia: máxima 29.5°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Guarinos: máxima 31.0°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 80.0%Hidrolina: máxima 29.8°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 55.0%Ipiranga de Goiás: máxima 30.1°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Itapaci: máxima 30.8°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 25.0%Jaraguá: máxima 30.2°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Jesúpolis: máxima 29.7°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Morro Agudo de Goiás: máxima 29.3°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Nova América: máxima 29.8°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 15.0%Nova Glória: máxima 30.1°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Ouro Verde de Goiás: máxima 28.3°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Petrolina de Goiás: máxima 29.0°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Pilar de Goiás: máxima 30.2°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 55.0%Rialma: máxima 30.3°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Rianápolis: máxima 30.2°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 25.0%Rubiataba: máxima 29.6°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Santa Isabel: máxima 29.8°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 50.0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 29.7°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Santa Rosa de Goiás: máxima 29.1°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%São Francisco de Goiás: máxima 29.8°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%São Luiz do Norte: máxima 30.6°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 60.0%São Patrício: máxima 29.7°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Taquaral de Goiás: máxima 29.3°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Uruana: máxima 30.2°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Vila Propício: máxima 29.0°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 25.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.