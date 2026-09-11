A região Central terá um sábado (12) marcado por calor intenso e termômetros elevados na maior parte dos municípios. O dia promete ser bastante quente, com destaque para a cidade de Guarinos, que deve atingir a máxima de 37,5°C, seguida por Itapaci, com 37,1°C, e São Luiz do Norte, com 36,8°C. Por outro lado, as menores temperaturas mínimas do dia estão previstas para Jesúpolis, com 19,5°C, e Petrolina de Goiás, com 19,7°C.A umidade relativa do ar na região deve atingir uma média de 38,84%, sendo que os índices mais elevados se concentram em Anápolis, registrando 56,0%, e em localidades como Campo Limpo de Goiás e Damolândia, ambas com 53,0%. Quanto às chuvas, a probabilidade média regional é de apenas 7,34%, indicando predominância de tempo seco, embora cidades como Anápolis, Barro Alto e Campo Limpo de Goiás apresentem chances de precipitação estimadas em 10,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 32,7°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Barro Alto: máxima 36,3°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 36,3°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Campo Limpo de Goiás: máxima 32,9°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 32,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Carmo do Rio Verde: máxima 36,3°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 36,3°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Ceres: máxima 35,8°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 35,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Damolândia: máxima 33,8°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Goianésia: máxima 35,6°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 35,6°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Guarinos: máxima 37,5°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 37,5°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Hidrolina: máxima 35,3°C, mínima 22,7°C | sensação térmica máx 35,3°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Ipiranga de Goiás: máxima 36,4°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 36,4°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Itapaci: máxima 37,1°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 37,1°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Jaraguá: máxima 35,9°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 35,9°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Jesúpolis: máxima 35,3°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 35,3°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Morro Agudo de Goiás: máxima 35,5°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 35,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Nova América: máxima 34,8°C, mínima 22,6°C | sensação térmica máx 34,8°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Nova Glória: máxima 36,4°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 36,4°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Ouro Verde de Goiás: máxima 33,3°C, mínima 20,5°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Petrolina de Goiás: máxima 34,5°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 34,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Pilar de Goiás: máxima 35,6°C, mínima 23,1°C | sensação térmica máx 35,6°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Rialma: máxima 36,6°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 36,6°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Rianápolis: máxima 36,5°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 36,5°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Rubiataba: máxima 35,8°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 35,8°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Santa Isabel: máxima 36,0°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 36,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 35,2°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 35,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Santa Rosa de Goiás: máxima 33,8°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%São Francisco de Goiás: máxima 35,6°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 35,6°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%São Luiz do Norte: máxima 36,8°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 36,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%São Patrício: máxima 36,0°C, mínima 20,5°C | sensação térmica máx 36,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Taquaral de Goiás: máxima 35,2°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 35,2°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Uruana: máxima 36,6°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 36,6°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Vila Propício: máxima 34,8°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 34,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.