A região Central terá grande chance de chuva neste sábado (13). As temperaturas mais elevadas do tempo serão registradas em Ouro Verde de Goiás e Pilar de Goiás, ambas com 30.3°C, e Ipiranga de Goiás, com 30.2°C. Já as menores temperaturas serão observadas em Campo Limpo de Goiás, com 18.1°C, e Anápolis, com 19.7°C.A umidade média na região ficará em 82.26%, com Taquaral de Goiás registrando os maiores índices, chegando a 95.0%. A probabilidade média de chuva para a região é de 37.26%, mas cidades como Guarinos, Hidrolina e Pilar de Goiás apresentam maiores probabilidades, com 75.0% de chance de chuva.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 28.4°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Barro Alto: máxima 29.2°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 70.0%Campo Limpo de Goiás: máxima 26.5°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 22.7°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Carmo do Rio Verde: máxima 29.8°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Ceres: máxima 29.9°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 40.0%Damolândia: máxima 29.8°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Goianésia: máxima 28.7°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 25.0%Guarinos: máxima 29.0°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 23.7°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 75.0%Hidrolina: máxima 29.6°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 75.0%Ipiranga de Goiás: máxima 30.2°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 45.0%Itapaci: máxima 30.0°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 65.0%Jaraguá: máxima 28.8°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Jesúpolis: máxima 28.8°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Morro Agudo de Goiás: máxima 29.2°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Nova América: máxima 30.0°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Nova Glória: máxima 30.2°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 45.0%Ouro Verde de Goiás: máxima 30.3°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Petrolina de Goiás: máxima 29.8°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Pilar de Goiás: máxima 30.3°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 75.0%Rialma: máxima 29.9°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 45.0%Rianápolis: máxima 29.9°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 45.0%Rubiataba: máxima 29.3°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Santa Isabel: máxima 29.9°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 45.0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 29.5°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 45.0%Santa Rosa de Goiás: máxima 29.8°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%São Francisco de Goiás: máxima 28.8°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%São Luiz do Norte: máxima 29.6°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 75.0%São Patrício: máxima 29.8°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Taquaral de Goiás: máxima 29.0°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Uruana: máxima 29.8°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Vila Propício: máxima 28.8°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 45.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.