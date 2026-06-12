A região Central terá um tempo ameno no sábado (13). As temperaturas se manterão equilibradas, com as cidades mais quentes sendo Guarinos (32.1°C), Barro Alto (31.0°C) e Itapaci (30.9°C). As cidades mais frias serão Anápolis (16.5°C) e Campo Limpo de Goiás (16.5°C).A umidade média na região será de 73.47%, com destaque para Carmo do Rio Verde e Uruana, ambas com 90.0%, e Anápolis com 88.0%. A probabilidade média de chuva é de 24.84%, sendo maior em Goianésia e Hidrolina, com 55.0% cada, e Itapaci com 50.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 27.4°C, mínima 16.5°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 16.5°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 25.0%Barro Alto: máxima 31.0°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Campo Limpo de Goiás: máxima 27.8°C, mínima 16.5°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 16.5°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Carmo do Rio Verde: máxima 30.1°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 15.0%Ceres: máxima 29.7°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Damolândia: máxima 28.1°C, mínima 16.8°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 16.8°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 20.0%Goianésia: máxima 30.6°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 15.0%Guarinos: máxima 32.1°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 34.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 5.0%Hidrolina: máxima 29.9°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 0.0%Ipiranga de Goiás: máxima 30.4°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 5.0%Itapaci: máxima 30.9°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 15.0%Jaraguá: máxima 30.3°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Jesúpolis: máxima 29.6°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 20.0%Morro Agudo de Goiás: máxima 30.0°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Nova América: máxima 29.7°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 5.0%Nova Glória: máxima 30.4°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 5.0%Ouro Verde de Goiás: máxima 27.9°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Petrolina de Goiás: máxima 29.1°C, mínima 16.8°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 16.8°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 25.0%Pilar de Goiás: máxima 30.3°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 0.0%Rialma: máxima 30.6°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 15.0%Rianápolis: máxima 30.6°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Rubiataba: máxima 30.1°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 5.0%Santa Isabel: máxima 30.4°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 30.4°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 15.0%Santa Rosa de Goiás: máxima 28.3°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 17.3°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 25.0%São Francisco de Goiás: máxima 29.8°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 17.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 20.0%São Luiz do Norte: máxima 30.9°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 15.0%São Patrício: máxima 30.1°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 15.0%Taquaral de Goiás: máxima 29.6°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 20.0%Uruana: máxima 30.3°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Vila Propício: máxima 29.8°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 15.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.