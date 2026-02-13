A região Central apresenta um tempo com grande chance de chuva para o sábado (14). As cidades mais quentes serão Guarinos, com máxima de 30.8°C, Itapaci e Rianápolis, ambas com 30.6°C. Já as cidades mais frias serão Anápolis, com mínima de 19.0°C, e Campo Limpo de Goiás, com 19.1°C.A umidade média na região será de 71.4%, com destaque para Guarinos e Uruana, que podem alcançar 85.0% de umidade. A probabilidade média de chuva para o tempo é de 23.71%, mas em Guarinos a probabilidade atinge 60.0%, seguida por Morro Agudo de Goiás e Nova América, ambas com 55.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 28.4°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Barro Alto: máxima 30.4°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Campo Limpo de Goiás: máxima 28.5°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Carmo do Rio Verde: máxima 29.9°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Ceres: máxima 30.0°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 20.0%Damolândia: máxima 29.1°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Goianésia: máxima 29.8°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 35.0%Guarinos: máxima 30.8°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 15.0%Hidrolina: máxima 30.1°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Ipiranga de Goiás: máxima 30.0°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 25.0%Itapaci: máxima 30.6°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Jaraguá: máxima 30.5°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Jesúpolis: máxima 30.0°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Morro Agudo de Goiás: máxima 29.4°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 30.0%Nova América: máxima 29.7°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 15.0%Nova Glória: máxima 30.0°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 25.0%Ouro Verde de Goiás: máxima 28.8°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Petrolina de Goiás: máxima 29.5°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 5.0%Pilar de Goiás: máxima 30.3°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 15.0%Rialma: máxima 30.1°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Rianápolis: máxima 30.6°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 35.0%Rubiataba: máxima 29.6°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Santa Isabel: máxima 30.1°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 35.0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 30.0°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 40.0%Santa Rosa de Goiás: máxima 29.4°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 5.0%São Francisco de Goiás: máxima 30.2°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%São Luiz do Norte: máxima 30.5°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 25.0%São Patrício: máxima 29.8°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 15.0%Taquaral de Goiás: máxima 29.7°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 5.0%Uruana: máxima 30.1°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Vila Propício: máxima 29.6°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 55.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.