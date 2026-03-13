A região Central terá grande chance de chuva neste sábado (14). As cidades mais quentes incluem Barro Alto, com máxima de 27.0°C, São Luiz do Norte com 26.9°C, e Guarinos, registrando 26.7°C. Já as menores temperaturas serão observadas em Anápolis, com mínima de 18.9°C, e Campo Limpo de Goiás, com 19.0°C.A umidade média na região é de 88.63%. Cidades como Campo Limpo de Goiás, Carmo do Rio Verde e Damolândia apresentam umidade de 96.0%. A probabilidade média de chuva para o tempo é de 41.29%, com destaques para Vila Propício com 70.0%, Campo Limpo de Goiás com 65.0% e Goianésia com 65.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 24.8°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 25.0%Barro Alto: máxima 27.0°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 20.0%Campo Limpo de Goiás: máxima 24.6°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Carmo do Rio Verde: máxima 25.4°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 20.0%Ceres: máxima 25.5°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 35.0%Damolândia: máxima 24.9°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 20.0%Goianésia: máxima 25.6°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Guarinos: máxima 26.7°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Hidrolina: máxima 26.2°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 20.0%Ipiranga de Goiás: máxima 25.7°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 35.0%Itapaci: máxima 26.5°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Jaraguá: máxima 25.3°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 20.0%Jesúpolis: máxima 25.2°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Morro Agudo de Goiás: máxima 24.9°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Nova América: máxima 25.4°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Nova Glória: máxima 25.7°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 35.0%Ouro Verde de Goiás: máxima 24.8°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Petrolina de Goiás: máxima 25.0°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 35.0%Pilar de Goiás: máxima 26.3°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 20.0%Rialma: máxima 25.5°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 25.0%Rianápolis: máxima 25.4°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Rubiataba: máxima 25.3°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 35.0%Santa Isabel: máxima 25.8°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 26.2°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Santa Rosa de Goiás: máxima 25.0°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 25.0%São Francisco de Goiás: máxima 25.4°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 20.0%São Luiz do Norte: máxima 26.9°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%São Patrício: máxima 25.2°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 10.0%Taquaral de Goiás: máxima 25.1°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 20.0%Uruana: máxima 25.4°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Vila Propício: máxima 25.1°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.