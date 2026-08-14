A região Central terá um sábado (15) de céu aberto e baixa possibilidade de precipitação na maioria das localidades, mantendo o dia ensolarado. As temperaturas mais elevadas da tarde devem se concentrar em Guarinos, com máxima de 36,7°C, seguida por Barro Alto, com 35,8°C, e Itapaci, que deve atingir 35,7°C. Já durante a noite e o início da manhã, as temperaturas mais amenas serão registradas em Taquaral de Goiás, com mínima de 17,3°C, e em Jesúpolis, com 17,6°C.A umidade relativa do ar na região deve registrar média de 32,24%, com os melhores índices alcançados em Uruana, com 46,0%, e Carmo do Rio Verde, com 45,0%. Quanto às chuvas, a probabilidade média na região é de apenas 0,4%, sendo que a chance máxima de precipitação fica restrita a 5,0% em municípios como Anápolis, Campo Limpo de Goiás e Damolândia.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 32,3°C, mínima 18,7°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 18,7°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 36,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Barro Alto: máxima 35,8°C, mínima 18,3°C | sensação térmica máx 35,8°C | sensação térmica mín 18,3°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Campo Limpo de Goiás: máxima 32,8°C, mínima 18,4°C | sensação térmica máx 32,8°C | sensação térmica mín 18,4°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 37,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Carmo do Rio Verde: máxima 35,3°C, mínima 18,4°C | sensação térmica máx 35,3°C | sensação térmica mín 18,4°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Ceres: máxima 34,9°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 34,9°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 36,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Damolândia: máxima 33,3°C, mínima 18,8°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 18,8°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 38,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Goianésia: máxima 35,1°C, mínima 19,6°C | sensação térmica máx 35,1°C | sensação térmica mín 24,0°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 36,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Guarinos: máxima 36,7°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 36,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Hidrolina: máxima 34,4°C, mínima 22,7°C | sensação térmica máx 34,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 24,0% | umidade noite 32,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Ipiranga de Goiás: máxima 35,4°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 35,4°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itapaci: máxima 35,7°C, mínima 18,7°C | sensação térmica máx 35,7°C | sensação térmica mín 18,7°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Jaraguá: máxima 34,7°C, mínima 19,1°C | sensação térmica máx 34,7°C | sensação térmica mín 23,9°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 36,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Jesúpolis: máxima 34,2°C, mínima 17,6°C | sensação térmica máx 34,2°C | sensação térmica mín 17,6°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Morro Agudo de Goiás: máxima 35,1°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 35,1°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 38,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Nova América: máxima 34,3°C, mínima 23,4°C | sensação térmica máx 34,3°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 31,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Nova Glória: máxima 35,4°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 35,4°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Ouro Verde de Goiás: máxima 33,1°C, mínima 18,9°C | sensação térmica máx 33,1°C | sensação térmica mín 23,9°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 36,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Petrolina de Goiás: máxima 33,9°C, mínima 17,9°C | sensação térmica máx 33,9°C | sensação térmica mín 17,9°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Pilar de Goiás: máxima 34,8°C, mínima 23,3°C | sensação térmica máx 34,8°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 31,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Rialma: máxima 35,7°C, mínima 17,8°C | sensação térmica máx 35,7°C | sensação térmica mín 17,8°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Rianápolis: máxima 35,7°C, mínima 18,8°C | sensação térmica máx 35,7°C | sensação térmica mín 18,8°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 37,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Rubiataba: máxima 35,1°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 35,1°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Isabel: máxima 35,3°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 35,3°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 35,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 35,1°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 35,1°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 36,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Rosa de Goiás: máxima 33,2°C, mínima 19,6°C | sensação térmica máx 33,2°C | sensação térmica mín 23,9°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 36,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São Francisco de Goiás: máxima 34,2°C, mínima 18,2°C | sensação térmica máx 34,2°C | sensação térmica mín 18,2°C | umidade dia 24,0% | umidade noite 36,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São Luiz do Norte: máxima 35,7°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 35,7°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São Patrício: máxima 35,2°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 35,2°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Taquaral de Goiás: máxima 34,3°C, mínima 17,3°C | sensação térmica máx 34,3°C | sensação térmica mín 17,3°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Uruana: máxima 35,5°C, mínima 18,4°C | sensação térmica máx 35,5°C | sensação térmica mín 18,4°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Vila Propício: máxima 34,4°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 34,4°C | sensação térmica mín 23,9°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 34,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.