A região Central terá um tempo de altas temperaturas para sábado (16). As máximas mais elevadas serão registradas em Guarinos (32.7°C), Barro Alto (32.4°C) e São Luiz do Norte (32.1°C). As mínimas mais baixas, por sua vez, ocorrerão em Anápolis (18.3°C) e Campo Limpo de Goiás (18.4°C).A umidade média na região ficará em torno de 65.15%, e a probabilidade média de chuva é de 10.08%. As cidades com maiores chances de chuva são Morro Agudo de Goiás e Taquaral de Goiás, ambas com 15.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 28.6°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Barro Alto: máxima 32.4°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Campo Limpo de Goiás: máxima 28.7°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Carmo do Rio Verde: máxima 31.4°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Ceres: máxima 30.8°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Damolândia: máxima 28.9°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Goianésia: máxima 31.7°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Guarinos: máxima 32.7°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Hidrolina: máxima 30.6°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Ipiranga de Goiás: máxima 31.4°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itapaci: máxima 31.9°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Jaraguá: máxima 31.2°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Jesúpolis: máxima 30.4°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Morro Agudo de Goiás: máxima 30.9°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Nova América: máxima 30.4°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Nova Glória: máxima 31.4°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Ouro Verde de Goiás: máxima 28.7°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Petrolina de Goiás: máxima 29.8°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Pilar de Goiás: máxima 31.0°C, mínima 22.9°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Rialma: máxima 31.8°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Rianápolis: máxima 31.9°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Rubiataba: máxima 31.1°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Isabel: máxima 31.5°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 31.8°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Rosa de Goiás: máxima 28.9°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São Francisco de Goiás: máxima 30.8°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São Luiz do Norte: máxima 32.1°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São Patrício: máxima 31.2°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Taquaral de Goiás: máxima 30.3°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Uruana: máxima 31.6°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Vila Propício: máxima 30.8°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.