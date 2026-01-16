A região Central terá um tempo de altas temperaturas para sábado (17). As cidades mais quentes serão Pilar de Goiás, com 33.4°C, Barro Alto, com 32.8°C, e Hidrolina, também com 32.8°C. Já as mais frias serão Campo Limpo de Goiás, registrando 17.7°C, e Anápolis, com 18.8°C.A umidade média na região será de 63.68%. Cidades como Ouro Verde de Goiás, Damolândia e Petrolina de Goiás apresentarão os maiores índices de umidade, chegando a 85.0% e 82.0%, respectivamente. A probabilidade média de chuva é baixa, em 6.53%, com Ouro Verde de Goiás, Anápolis e Campo Limpo de Goiás apresentando as maiores chances, com 25.0% e 20.0% de probabilidade.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 28.6°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Barro Alto: máxima 32.8°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Campo Limpo de Goiás: máxima 27.1°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 23.0°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Carmo do Rio Verde: máxima 31.7°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Ceres: máxima 31.8°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Damolândia: máxima 30.3°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Goianésia: máxima 31.3°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Guarinos: máxima 32.1°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 23.7°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Hidrolina: máxima 32.8°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Ipiranga de Goiás: máxima 32.4°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Itapaci: máxima 32.6°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Jaraguá: máxima 31.3°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Jesúpolis: máxima 31.3°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Morro Agudo de Goiás: máxima 31.2°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Nova América: máxima 32.5°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Nova Glória: máxima 32.4°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Ouro Verde de Goiás: máxima 30.6°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Petrolina de Goiás: máxima 30.3°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Pilar de Goiás: máxima 33.4°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 34.6°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Rialma: máxima 31.9°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Rianápolis: máxima 31.9°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Rubiataba: máxima 31.8°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Santa Isabel: máxima 31.9°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 32.8°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Santa Rosa de Goiás: máxima 30.3°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São Francisco de Goiás: máxima 31.3°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%São Luiz do Norte: máxima 32.8°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%São Patrício: máxima 31.7°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Taquaral de Goiás: máxima 30.2°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Uruana: máxima 31.7°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Vila Propício: máxima 32.2°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.