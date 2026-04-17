A região Central apresenta grande chance de chuva para o tempo de sábado (18). Guarinos é a cidade com o tempo mais quente, atingindo 30.4°C, seguida por Jaraguá com 29.8°C e Rianápolis com 29.7°C. As temperaturas mais amenas são esperadas em Anápolis, com mínima de 17.6°C, e Campo Limpo de Goiás, registrando 17.8°C.A umidade média na região é de 73.42%, com São Luiz do Norte apresentando a maior umidade, chegando a 88.0%. A probabilidade média de chuva é de 14.11%. Guarinos tem a maior probabilidade de tempo chuvoso, com 60.0%, enquanto Pilar de Goiás e Vila Propício registram 40.0% de probabilidade de chuva.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 27.6°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Barro Alto: máxima 29.3°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Campo Limpo de Goiás: máxima 27.7°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Carmo do Rio Verde: máxima 29.2°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Ceres: máxima 29.4°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 5.0%Damolândia: máxima 28.4°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Goianésia: máxima 29.2°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Guarinos: máxima 30.4°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 15.0%Hidrolina: máxima 28.7°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 15.0%Ipiranga de Goiás: máxima 29.3°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Itapaci: máxima 29.6°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 15.0%Jaraguá: máxima 29.8°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 5.0%Jesúpolis: máxima 29.4°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Morro Agudo de Goiás: máxima 28.4°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Nova América: máxima 28.8°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Nova Glória: máxima 29.3°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Ouro Verde de Goiás: máxima 28.2°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Petrolina de Goiás: máxima 28.9°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Pilar de Goiás: máxima 29.4°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 15.0%Rialma: máxima 29.6°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 5.0%Rianápolis: máxima 29.7°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Rubiataba: máxima 28.8°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Santa Isabel: máxima 29.4°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 5.0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 29.2°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Santa Rosa de Goiás: máxima 28.8°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%São Francisco de Goiás: máxima 29.5°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%São Luiz do Norte: máxima 29.4°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%São Patrício: máxima 28.8°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Taquaral de Goiás: máxima 29.1°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Uruana: máxima 29.6°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Vila Propício: máxima 28.7°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.