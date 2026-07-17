A região Central terá um sábado (18) com predomínio de sol e temperaturas que variam entre a média mínima de 15,24°C e a média máxima de 28,78°C. O calor se destaca principalmente em Guarinos, São Luiz do Norte e Barro Alto, que devem registrar marcas máximas de 31,2°C, 30,0°C e 29,9°C, respectivamente. Já as temperaturas mais amenas ao amanhecer serão observadas em Carmo do Rio Verde, com mínima de 13,4°C, e em Anápolis, que apresentará 13,5°C.O índice médio de umidade relativa do ar para a região fica em 46,95%, com os maiores valores concentrados em Carmo do Rio Verde, que atinge 66,0%, além de Barro Alto e Uruana, ambas registrando 65,0%. A probabilidade de chuva é nula para todo o período, mantendo o indicador em 0,0% em cidades como Anápolis, Barro Alto e Campo Limpo de Goiás.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 25,8°C, mínima 13,5°C | sensação térmica máx 25,8°C | sensação térmica mín 12,0°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Barro Alto: máxima 29,9°C, mínima 14,0°C | sensação térmica máx 29,9°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Campo Limpo de Goiás: máxima 26,5°C, mínima 13,8°C | sensação térmica máx 26,5°C | sensação térmica mín 13,0°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Carmo do Rio Verde: máxima 29,3°C, mínima 13,4°C | sensação térmica máx 29,3°C | sensação térmica mín 13,4°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Ceres: máxima 28,7°C, mínima 15,0°C | sensação térmica máx 28,7°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Damolândia: máxima 27,1°C, mínima 13,9°C | sensação térmica máx 27,1°C | sensação térmica mín 13,0°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Goianésia: máxima 29,2°C, mínima 16,0°C | sensação térmica máx 29,2°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Guarinos: máxima 31,2°C, mínima 18,4°C | sensação térmica máx 31,2°C | sensação térmica mín 18,4°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Hidrolina: máxima 29,1°C, mínima 18,2°C | sensação térmica máx 29,1°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Ipiranga de Goiás: máxima 29,4°C, mínima 14,9°C | sensação térmica máx 29,4°C | sensação térmica mín 14,9°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itapaci: máxima 29,8°C, mínima 14,5°C | sensação térmica máx 29,8°C | sensação térmica mín 14,5°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Jaraguá: máxima 28,8°C, mínima 15,0°C | sensação térmica máx 28,8°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Jesúpolis: máxima 28,1°C, mínima 13,8°C | sensação térmica máx 28,1°C | sensação térmica mín 13,8°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Morro Agudo de Goiás: máxima 29,3°C, mínima 17,1°C | sensação térmica máx 29,3°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Nova América: máxima 28,7°C, mínima 18,2°C | sensação térmica máx 28,7°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Nova Glória: máxima 29,4°C, mínima 14,9°C | sensação térmica máx 29,4°C | sensação térmica mín 14,9°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Ouro Verde de Goiás: máxima 26,8°C, mínima 13,9°C | sensação térmica máx 26,8°C | sensação térmica mín 13,0°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Petrolina de Goiás: máxima 27,7°C, mínima 13,9°C | sensação térmica máx 27,7°C | sensação térmica mín 13,9°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Pilar de Goiás: máxima 29,5°C, mínima 18,8°C | sensação térmica máx 29,5°C | sensação térmica mín 18,8°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Rialma: máxima 29,6°C, mínima 13,8°C | sensação térmica máx 29,6°C | sensação térmica mín 13,8°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Rianápolis: máxima 29,8°C, mínima 16,2°C | sensação térmica máx 29,8°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Rubiataba: máxima 29,2°C, mínima 15,0°C | sensação térmica máx 29,2°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Isabel: máxima 29,4°C, mínima 16,6°C | sensação térmica máx 29,4°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 29,4°C, mínima 16,6°C | sensação térmica máx 29,4°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Rosa de Goiás: máxima 27,1°C, mínima 14,2°C | sensação térmica máx 27,1°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São Francisco de Goiás: máxima 28,2°C, mínima 14,5°C | sensação térmica máx 28,2°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São Luiz do Norte: máxima 30,0°C, mínima 16,4°C | sensação térmica máx 30,0°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São Patrício: máxima 29,3°C, mínima 15,4°C | sensação térmica máx 29,3°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Taquaral de Goiás: máxima 28,2°C, mínima 13,7°C | sensação térmica máx 28,2°C | sensação térmica mín 13,0°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Uruana: máxima 29,5°C, mínima 13,8°C | sensação térmica máx 29,5°C | sensação térmica mín 13,8°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Vila Propício: máxima 28,1°C, mínima 15,1°C | sensação térmica máx 28,1°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.