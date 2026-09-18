A região Central terá um sábado (19) marcado pelo predomínio de sol e sem indicativos de grandes mudanças, mantendo as temperaturas elevadas. Os termômetros na região devem atingir média máxima de 34,55°C, enquanto a média mínima fica em 21,56°C. Guarinos desponta como o município mais quente, alcançando máxima de 36,8°C, seguido por Itapaci, com 36,0°C, e Rialma, que registra 35,7°C. No outro extremo, as menores temperaturas ocorrem em Anápolis, com mínima de 20,0°C, e Jesúpolis, com 20,4°C.A umidade relativa do ar na região apresenta média de 40,08%, com Anápolis registrando o maior índice de 53,0%, acompanhada por Campo Limpo de Goiás e Damolândia, ambas com 51,0%. Quanto à probabilidade de chuva, a média regional é bastante baixa, de apenas 3,15%. As maiores chances de precipitação não passam de 10,0%, taxa esperada para os municípios de Damolândia, Jesúpolis e Morro Agudo de Goiás.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 31,7°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 31,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Barro Alto: máxima 35,1°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 35,1°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Campo Limpo de Goiás: máxima 32,1°C, mínima 20,5°C | sensação térmica máx 32,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Carmo do Rio Verde: máxima 35,4°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 35,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Ceres: máxima 34,8°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 34,8°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Damolândia: máxima 33,2°C, mínima 20,5°C | sensação térmica máx 33,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Goianésia: máxima 34,5°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 34,5°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Guarinos: máxima 36,8°C, mínima 23,6°C | sensação térmica máx 36,8°C | sensação térmica mín 25,1°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Hidrolina: máxima 34,0°C, mínima 23,5°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Ipiranga de Goiás: máxima 35,4°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 35,4°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Itapaci: máxima 36,0°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 36,0°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Jaraguá: máxima 35,1°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 35,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Jesúpolis: máxima 34,4°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 34,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Morro Agudo de Goiás: máxima 34,8°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 34,8°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Nova América: máxima 34,2°C, mínima 23,2°C | sensação térmica máx 34,2°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Nova Glória: máxima 35,4°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 35,4°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Ouro Verde de Goiás: máxima 32,6°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 32,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Petrolina de Goiás: máxima 33,8°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Pilar de Goiás: máxima 34,6°C, mínima 24,0°C | sensação térmica máx 34,6°C | sensação térmica mín 25,1°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Rialma: máxima 35,7°C, mínima 21,2°C | sensação térmica máx 35,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Rianápolis: máxima 35,6°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 35,6°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Rubiataba: máxima 35,0°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Isabel: máxima 34,9°C, mínima 22,4°C | sensação térmica máx 34,9°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 34,2°C, mínima 22,7°C | sensação térmica máx 34,2°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Santa Rosa de Goiás: máxima 33,0°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 33,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%São Francisco de Goiás: máxima 34,7°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 34,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%São Luiz do Norte: máxima 35,5°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 35,5°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%São Patrício: máxima 35,2°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 35,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Taquaral de Goiás: máxima 34,4°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 34,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Uruana: máxima 35,7°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 35,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Vila Propício: máxima 33,4°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 33,4°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.