A região Central terá **altas temperaturas** para sábado (2). As cidades mais quentes são Guarinos com 33.1°C, Itapaci com 32.2°C e São Luiz do Norte com 32.2°C. As cidades mais frias são Anápolis com 17.8°C e Campo Limpo de Goiás com 18.0°C.A umidade na região Central apresenta média de 61.55%. Cidades como Uruana (78.0%) e Carmo do Rio Verde (77.0%) registram os maiores índices. A probabilidade de chuva é de 7.9%, com os maiores índices em Anápolis (10.0%), Barro Alto (10.0%) e Campo Limpo de Goiás (10.0%).Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 28.7°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Barro Alto: máxima 32.1°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Campo Limpo de Goiás: máxima 29.0°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Carmo do Rio Verde: máxima 31.5°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Ceres: máxima 31.0°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Damolândia: máxima 29.2°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Goianésia: máxima 31.6°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Guarinos: máxima 33.1°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 34.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Hidrolina: máxima 30.7°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Ipiranga de Goiás: máxima 31.6°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Itapaci: máxima 32.2°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Jaraguá: máxima 31.3°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Jesúpolis: máxima 30.6°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Morro Agudo de Goiás: máxima 31.3°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Nova América: máxima 30.7°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Nova Glória: máxima 31.6°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Ouro Verde de Goiás: máxima 28.9°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Petrolina de Goiás: máxima 30.1°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Pilar de Goiás: máxima 31.2°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Rialma: máxima 31.8°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Rianápolis: máxima 31.9°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Rubiataba: máxima 31.4°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Santa Isabel: máxima 31.6°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 31.7°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Santa Rosa de Goiás: máxima 29.2°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%São Francisco de Goiás: máxima 30.8°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São Luiz do Norte: máxima 32.2°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%São Patrício: máxima 31.5°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Taquaral de Goiás: máxima 30.7°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Uruana: máxima 31.6°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Vila Propício: máxima 30.7°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.