A região Central terá grande chance de chuva amanhã, sábado (20). O tempo será mais quente em Uruana, com máxima de 27.8°C, seguida por Carmo do Rio Verde e São Patrício, ambas com 27.4°C. Já as mínimas serão menores em Campo Limpo de Goiás, atingindo 16.9°C, e em Anápolis, com 18.4°C.A umidade média na região será de 86.4%. A probabilidade de chuva média é de 41.85%, com maiores índices em Campo Limpo de Goiás, Goianésia e Guarinos, todas com 75.0% de probabilidade de chuva.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 26.7°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 40.0%Barro Alto: máxima 26.4°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 20.0%Campo Limpo de Goiás: máxima 25.0°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Carmo do Rio Verde: máxima 27.4°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 10.0%Ceres: máxima 27.1°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 10.0%Damolândia: máxima 27.1°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Goianésia: máxima 26.5°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Guarinos: máxima 25.4°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 23.5°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Hidrolina: máxima 26.0°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Ipiranga de Goiás: máxima 26.9°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Itapaci: máxima 26.8°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Jaraguá: máxima 27.2°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 20.0%Jesúpolis: máxima 27.2°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 20.0%Morro Agudo de Goiás: máxima 27.1°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Nova América: máxima 27.0°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Nova Glória: máxima 26.9°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Ouro Verde de Goiás: máxima 27.1°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Petrolina de Goiás: máxima 27.1°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Pilar de Goiás: máxima 26.7°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Rialma: máxima 27.1°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Rianápolis: máxima 27.1°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Rubiataba: máxima 26.3°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Santa Isabel: máxima 27.1°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 27.2°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 25.0%Santa Rosa de Goiás: máxima 27.1°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%São Francisco de Goiás: máxima 27.2°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 20.0%São Luiz do Norte: máxima 26.0°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%São Patrício: máxima 27.4°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 10.0%Taquaral de Goiás: máxima 26.0°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Uruana: máxima 27.8°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 10.0%Vila Propício: máxima 26.6°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 25.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.