A região Central terá um tempo com temperaturas elevadas para sábado (20). As cidades mais quentes incluem Barro Alto, com máxima de 30.8°C, Guarinos, que chega a 30.4°C, e São Luiz do Norte, com 30.1°C. Já as temperaturas mais amenas serão registradas em Anápolis, com mínima de 15.4°C, e Campo Limpo de Goiás, com 15.8°C.A umidade média na região ficará em 65.53%, com Uruana registrando os índices mais altos, atingindo 84.0%. Quanto à probabilidade de chuva, a média regional é baixa, com 6.61%. Os maiores índices de precipitação são esperados em Santa Rosa de Goiás e Taquaral de Goiás, ambos com 15.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 26.7°C, mínima 15.4°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 15.4°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Barro Alto: máxima 30.8°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Campo Limpo de Goiás: máxima 26.9°C, mínima 15.8°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 15.8°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Carmo do Rio Verde: máxima 28.9°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Ceres: máxima 28.5°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Damolândia: máxima 26.9°C, mínima 16.0°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Goianésia: máxima 29.9°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 17.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Guarinos: máxima 30.4°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Hidrolina: máxima 28.7°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Ipiranga de Goiás: máxima 29.2°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Itapaci: máxima 29.9°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Jaraguá: máxima 28.9°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Jesúpolis: máxima 28.1°C, mínima 16.5°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 16.5°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Morro Agudo de Goiás: máxima 28.4°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Nova América: máxima 28.0°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Nova Glória: máxima 29.2°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Ouro Verde de Goiás: máxima 26.8°C, mínima 16.3°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 16.3°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Petrolina de Goiás: máxima 27.7°C, mínima 16.1°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 16.1°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Pilar de Goiás: máxima 28.9°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Rialma: máxima 29.4°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Rianápolis: máxima 29.5°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Rubiataba: máxima 28.7°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Santa Isabel: máxima 29.6°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 30.0°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Santa Rosa de Goiás: máxima 26.8°C, mínima 16.8°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 16.8°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%São Francisco de Goiás: máxima 28.6°C, mínima 16.5°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 16.5°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%São Luiz do Norte: máxima 30.1°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%São Patrício: máxima 28.8°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Taquaral de Goiás: máxima 28.0°C, mínima 16.4°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 16.4°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Uruana: máxima 29.2°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Vila Propício: máxima 29.2°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 17.2°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.