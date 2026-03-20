A região Central terá grande chance de chuva neste sábado (21). O tempo na região será marcado por esta característica, com as temperaturas máximas mais elevadas registradas em Guarinos, atingindo 29.0°C, Itapaci com 28.9°C e Rianápolis com 28.9°C. As mínimas mais baixas serão observadas em Anápolis, com 18.4°C, e Campo Limpo de Goiás, com 18.5°C.\nA umidade média na região ficará em 84.82%, com destaque para Ceres, que pode alcançar 96.0% de umidade. A probabilidade média de chuva é de 45.48%, mas algumas cidades terão índices significativamente maiores, como Petrolina de Goiás, com 80.0% de chance de chuva, Uruana, com 70.0%, e Anápolis, com 65.0%.\nVeja a previsão para todas as cidades da região Central:\nAnápolis: máxima 26.5°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 50.0%