A região Central apresentará tempo com temperaturas amenas para sábado (23). As cidades mais quentes serão Guarinos, com máxima de 30.4°C, Rianápolis, com 29.3°C, e Rialma, com 29.2°C. Já as cidades mais frias serão Anápolis e Damolândia, ambas com mínima de 17.3°C.A umidade média na região será de 68.03%, com os maiores índices noturnos em Anápolis, atingindo 85.0%, e em Campo Limpo de Goiás e Carmo do Rio Verde, ambos com 83.0%. A probabilidade de chuva é baixa, com uma média de 10.0%, sendo os maiores índices de 10.0% registrados em Anápolis, Barro Alto e Campo Limpo de Goiás.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 24.6°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 25.8°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Barro Alto: máxima 29.0°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Campo Limpo de Goiás: máxima 25.3°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 26.2°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Carmo do Rio Verde: máxima 28.9°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Ceres: máxima 28.2°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Damolândia: máxima 26.1°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Goianésia: máxima 28.3°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Guarinos: máxima 30.4°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Hidrolina: máxima 27.9°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Ipiranga de Goiás: máxima 28.9°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itapaci: máxima 29.1°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Jaraguá: máxima 28.3°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Jesúpolis: máxima 27.7°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Morro Agudo de Goiás: máxima 28.5°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Nova América: máxima 28.0°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Nova Glória: máxima 28.9°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Ouro Verde de Goiás: máxima 25.6°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Petrolina de Goiás: máxima 27.1°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Pilar de Goiás: máxima 28.4°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Rialma: máxima 29.2°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Rianápolis: máxima 29.3°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Rubiataba: máxima 28.7°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Isabel: máxima 28.5°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 28.3°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Rosa de Goiás: máxima 26.3°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São Francisco de Goiás: máxima 27.7°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São Luiz do Norte: máxima 29.2°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São Patrício: máxima 28.8°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Taquaral de Goiás: máxima 28.0°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Uruana: máxima 29.1°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Vila Propício: máxima 27.1°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.