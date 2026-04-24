A região Central apresentará altas temperaturas neste sábado (25). O tempo será marcado por máximas que chegam a 31.6°C em Guarinos, 30.6°C em Pilar de Goiás e 30.5°C em Itapaci. Já as cidades com as mínimas mais amenas serão Taquaral de Goiás, com 18.1°C, e Anápolis, com 18.2°C.\nEm relação à umidade, a média regional será de 61.61%, com Uruana registrando os maiores índices, podendo chegar a 75.0%. As probabilidades de chuva para o tempo são baixas na região Central, com média de 7.98%. No entanto, Santa Rita do Novo Destino apresenta uma chance maior de chuva durante o dia, alcançando 35.0%.\nVeja a previsão para todas as cidades da região Central:\nAnápolis: máxima 28.4°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%