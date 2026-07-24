A região Central terá um dia ensolarado e quente neste sábado (25), com predomínio de céu aberto e baixa possibilidade de instabilidades. O forte calor se fará presente especialmente em Guarinos, que deve alcançar a máxima de 34,6°C, além de São Luiz do Norte com 33,7°C e Barro Alto com 33,6°C. Em contrapartida, as marcas mais amenas no início do dia ocorrem em Anápolis, com mínima de 17,3°C, e em Jesúpolis, com 17,6°C.A média da umidade relativa do ar na região ficará em 46,73%, alcançando os maiores patamares no período noturno em municípios como Uruana, que registra 65,0%, e Carmo do Rio Verde, com 64,0%. Já a probabilidade média de chuva para a área é de somente 6,21%, mas cidades como Anápolis, Ceres e Damolândia despontam com o maior índice de possibilidade de precipitação, estimado em 10,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 28,9°C, mínima 17,3°C | sensação térmica máx 28,9°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Barro Alto: máxima 33,6°C, mínima 18,3°C | sensação térmica máx 33,6°C | sensação térmica mín 18,3°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Campo Limpo de Goiás: máxima 29,4°C, mínima 17,8°C | sensação térmica máx 29,4°C | sensação térmica mín 17,8°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Carmo do Rio Verde: máxima 33,0°C, mínima 18,0°C | sensação térmica máx 33,0°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Ceres: máxima 32,3°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Damolândia: máxima 29,9°C, mínima 18,0°C | sensação térmica máx 29,9°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Goianésia: máxima 32,9°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 32,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Guarinos: máxima 34,6°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 34,6°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Hidrolina: máxima 32,4°C, mínima 22,9°C | sensação térmica máx 32,4°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Ipiranga de Goiás: máxima 33,0°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 33,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Itapaci: máxima 33,5°C, mínima 18,9°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Jaraguá: máxima 32,1°C, mínima 19,1°C | sensação térmica máx 32,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Jesúpolis: máxima 31,2°C, mínima 17,6°C | sensação térmica máx 31,2°C | sensação térmica mín 17,6°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Morro Agudo de Goiás: máxima 32,9°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 32,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Nova América: máxima 32,2°C, mínima 22,8°C | sensação térmica máx 32,2°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Nova Glória: máxima 33,0°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 33,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Ouro Verde de Goiás: máxima 29,6°C, mínima 18,4°C | sensação térmica máx 29,6°C | sensação térmica mín 18,4°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Petrolina de Goiás: máxima 30,7°C, mínima 17,8°C | sensação térmica máx 30,7°C | sensação térmica mín 17,8°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Pilar de Goiás: máxima 32,8°C, mínima 23,3°C | sensação térmica máx 32,8°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Rialma: máxima 33,2°C, mínima 17,8°C | sensação térmica máx 33,2°C | sensação térmica mín 17,8°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Rianápolis: máxima 33,1°C, mínima 19,1°C | sensação térmica máx 33,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Rubiataba: máxima 32,7°C, mínima 19,6°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Santa Isabel: máxima 33,0°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 33,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 33,1°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 33,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Santa Rosa de Goiás: máxima 30,0°C, mínima 18,4°C | sensação térmica máx 30,0°C | sensação térmica mín 18,4°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%São Francisco de Goiás: máxima 31,5°C, mínima 18,2°C | sensação térmica máx 31,5°C | sensação térmica mín 18,2°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%São Luiz do Norte: máxima 33,7°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%São Patrício: máxima 33,0°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 33,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Taquaral de Goiás: máxima 31,5°C, mínima 17,8°C | sensação térmica máx 31,5°C | sensação térmica mín 17,8°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Uruana: máxima 33,2°C, mínima 18,1°C | sensação térmica máx 33,2°C | sensação térmica mín 18,1°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Vila Propício: máxima 31,9°C, mínima 18,9°C | sensação térmica máx 31,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.