A região Central terá um sábado (26) caracterizado por céu aberto e calor intenso na maior parte dos municípios, com as temperaturas mínimas girando em torno de uma média de 22,87°C. Entre os destaques do dia, Guarinos deve registrar a máxima mais alta, atingindo 36,0°C, acompanhada de perto por Barro Alto e Itapaci, ambas com previsão de até 35,2°C. Por outro lado, as marcas mais amenas ocorrem nas primeiras horas do dia em Anápolis, com mínima de 20,9°C, e em Campo Limpo de Goiás, onde os termômetros podem baixar a 21,5°C.A umidade relativa do ar na região apresenta uma média de 56,06%, com os maiores índices concentrados em Carmo do Rio Verde e Uruana, que chegam a 68,0%, além de Anápolis com 67,0%. Já a probabilidade média de chuva para este dia é baixa, estimada em apenas 6,29%. Ainda assim, Uruana desponta com a maior possibilidade de precipitação, registrando 20,0% de chance, seguida por Ceres e Hidrolina, ambas com 15,0% de probabilidade.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 31,3°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 32,1°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Barro Alto: máxima 35,2°C, mínima 23,3°C | sensação térmica máx 36,5°C | sensação térmica mín 25,2°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Campo Limpo de Goiás: máxima 31,3°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 32,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Carmo do Rio Verde: máxima 34,3°C, mínima 22,9°C | sensação térmica máx 36,1°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Ceres: máxima 33,7°C, mínima 23,3°C | sensação térmica máx 35,2°C | sensação térmica mín 25,2°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Damolândia: máxima 32,1°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 33,1°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Goianésia: máxima 34,3°C, mínima 22,7°C | sensação térmica máx 35,7°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Guarinos: máxima 36,0°C, mínima 24,8°C | sensação térmica máx 38,0°C | sensação térmica mín 26,3°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Hidrolina: máxima 34,1°C, mínima 24,1°C | sensação térmica máx 35,4°C | sensação térmica mín 25,7°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Ipiranga de Goiás: máxima 34,3°C, mínima 23,2°C | sensação térmica máx 36,0°C | sensação térmica mín 25,1°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Itapaci: máxima 35,2°C, mínima 23,2°C | sensação térmica máx 37,0°C | sensação térmica mín 25,1°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Jaraguá: máxima 34,1°C, mínima 22,6°C | sensação térmica máx 35,5°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Jesúpolis: máxima 33,4°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 34,6°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Morro Agudo de Goiás: máxima 33,6°C, mínima 23,3°C | sensação térmica máx 35,3°C | sensação térmica mín 25,2°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Nova América: máxima 33,1°C, mínima 23,5°C | sensação térmica máx 34,7°C | sensação térmica mín 25,3°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Nova Glória: máxima 34,3°C, mínima 23,2°C | sensação térmica máx 36,0°C | sensação térmica mín 25,1°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Ouro Verde de Goiás: máxima 31,7°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 32,6°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Petrolina de Goiás: máxima 32,8°C, mínima 21,9°C | sensação térmica máx 33,9°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Pilar de Goiás: máxima 34,3°C, mínima 24,4°C | sensação térmica máx 35,9°C | sensação térmica mín 25,9°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Rialma: máxima 34,7°C, mínima 22,9°C | sensação térmica máx 36,5°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Rianápolis: máxima 34,9°C, mínima 22,8°C | sensação térmica máx 36,5°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Rubiataba: máxima 33,9°C, mínima 23,2°C | sensação térmica máx 35,6°C | sensação térmica mín 25,2°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Santa Isabel: máxima 34,4°C, mínima 23,2°C | sensação térmica máx 35,9°C | sensação térmica mín 25,1°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 34,3°C, mínima 23,6°C | sensação térmica máx 35,6°C | sensação térmica mín 25,3°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Santa Rosa de Goiás: máxima 32,0°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 33,0°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%São Francisco de Goiás: máxima 33,7°C, mínima 22,5°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%São Luiz do Norte: máxima 35,2°C, mínima 23,4°C | sensação térmica máx 36,8°C | sensação térmica mín 25,3°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%São Patrício: máxima 34,1°C, mínima 23,0°C | sensação térmica máx 35,8°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Taquaral de Goiás: máxima 33,3°C, mínima 22,2°C | sensação térmica máx 34,7°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Uruana: máxima 34,7°C, mínima 22,8°C | sensação térmica máx 36,3°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 5,0%Vila Propício: máxima 33,2°C, mínima 22,8°C | sensação térmica máx 34,2°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.