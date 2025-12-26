A região Central, para sábado (27), terá grande chance de chuva. As cidades com as maiores temperaturas incluem Santa Rita do Novo Destino, com máxima de 35.2°C, Ouro Verde de Goiás, alcançando 34.7°C, e Barro Alto, com 34.6°C. Já as menores temperaturas serão registradas em Campo Limpo de Goiás, marcando 18.6°C, e Anápolis, com 20.1°C.A umidade média na região será de 68.29%, com Damolândia apresentando o maior índice noturno de 88.0%. Em relação à precipitação, a probabilidade média é de 34.92%, mas o tempo indica maior probabilidade de chuva de 75.0% em cidades como Campo Limpo de Goiás, Damolândia e Jaraguá.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 32.3°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 70.0%Barro Alto: máxima 34.6°C, mínima 23.0°C | sensação térmica máx 35.9°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 40.0%Campo Limpo de Goiás: máxima 30.7°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 22.9°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 75.0%Carmo do Rio Verde: máxima 32.8°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 35.3°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 40.0%Ceres: máxima 32.6°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 35.3°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Damolândia: máxima 31.8°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 75.0%Goianésia: máxima 33.1°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 34.8°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 35.0%Guarinos: máxima 32.4°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 34.8°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 35.0%Hidrolina: máxima 33.1°C, mínima 22.8°C | sensação térmica máx 35.4°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 35.0%Ipiranga de Goiás: máxima 33.3°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 36.2°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 35.0%Itapaci: máxima 33.3°C, mínima 22.9°C | sensação térmica máx 35.7°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 35.0%Jaraguá: máxima 33.8°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 35.8°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 75.0%Jesúpolis: máxima 33.8°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 35.8°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 75.0%Morro Agudo de Goiás: máxima 31.5°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 34.6°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 45.0%Nova América: máxima 32.3°C, mínima 23.0°C | sensação térmica máx 35.1°C | sensação térmica mín 25.4°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 40.0%Nova Glória: máxima 33.3°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 36.2°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 35.0%Ouro Verde de Goiás: máxima 34.7°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 34.9°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 45.0%Petrolina de Goiás: máxima 31.8°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 75.0%Pilar de Goiás: máxima 33.7°C, mínima 23.5°C | sensação térmica máx 36.1°C | sensação térmica mín 25.8°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 35.0%Rialma: máxima 32.8°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 35.5°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 35.0%Rianápolis: máxima 32.8°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 35.5°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 35.0%Rubiataba: máxima 31.6°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 34.5°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 40.0%Santa Isabel: máxima 32.8°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 35.5°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 35.0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 35.2°C, mínima 22.9°C | sensação térmica máx 36.5°C | sensação térmica mín 25.3°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 40.0%Santa Rosa de Goiás: máxima 31.8°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 75.0%São Francisco de Goiás: máxima 33.8°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 35.8°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 75.0%São Luiz do Norte: máxima 33.1°C, mínima 22.8°C | sensação térmica máx 35.4°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 35.0%São Patrício: máxima 32.8°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 35.3°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 40.0%Taquaral de Goiás: máxima 31.8°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 75.0%Uruana: máxima 32.6°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 35.3°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 40.0%Vila Propício: máxima 34.6°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 35.8°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 40.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.