A região Central terá grande chance de chuva neste sábado (28). As cidades mais quentes incluem Rianápolis com 27.0°C, Jaraguá com 26.9°C e Uruana com 26.7°C. Já as menores temperaturas do tempo serão registradas em Anápolis com 17.7°C e Campo Limpo de Goiás com 17.9°C.A umidade do tempo na região Central será elevada, com média de 88.95%. Cidades como Itapaci e São Luiz do Norte registrarão as maiores umidades, com 98.0%. Quanto às probabilidades de chuva, a média regional é de 58.47%, com Rianápolis e Uruana se destacando com 95.0% de probabilidade, seguidas por Anápolis com 90.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 26.3°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 35.0%Barro Alto: máxima 25.7°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 70.0%Campo Limpo de Goiás: máxima 25.7°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Carmo do Rio Verde: máxima 26.4°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 55.0%Ceres: máxima 26.3°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 60.0%Damolândia: máxima 26.1°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Goianésia: máxima 26.0°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 60.0%Guarinos: máxima 26.2°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 65.0%Hidrolina: máxima 25.4°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 65.0%Ipiranga de Goiás: máxima 26.2°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 55.0%Itapaci: máxima 26.2°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 98.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 65.0%Jaraguá: máxima 26.9°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 65.0%Jesúpolis: máxima 26.4°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 35.0%Morro Agudo de Goiás: máxima 25.8°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 65.0%Nova América: máxima 25.8°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 70.0%Nova Glória: máxima 26.2°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 55.0%Ouro Verde de Goiás: máxima 26.0°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 20.0%Petrolina de Goiás: máxima 26.1°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Pilar de Goiás: máxima 25.8°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 65.0%Rialma: máxima 26.6°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 65.0%Rianápolis: máxima 27.0°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 60.0%Rubiataba: máxima 25.8°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 60.0%Santa Isabel: máxima 26.1°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 25.8°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 40.0%Santa Rosa de Goiás: máxima 26.2°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 20.0%São Francisco de Goiás: máxima 26.3°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 55.0%São Luiz do Norte: máxima 25.8°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 98.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 55.0%São Patrício: máxima 26.3°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 50.0%Taquaral de Goiás: máxima 26.4°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 40.0%Uruana: máxima 26.7°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 65.0%Vila Propício: máxima 25.7°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 45.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.