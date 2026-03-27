A região Central no sábado (28) terá tempo com temperaturas variadas. As máximas alcançarão 30.4°C em Guarinos, 29.9°C em São Francisco de Goiás e 29.8°C em Itapaci. As mínimas mais baixas serão observadas em Anápolis e Campo Limpo de Goiás, ambas com 17.2°C.A umidade do tempo na região terá média de 68.6%, com cidades como Carmo do Rio Verde, Itapaci e Rialma apresentando 81.0% de umidade. A probabilidade de chuva é baixa, com média de 2.42%. Anápolis, Guarinos, Hidrolina, Itapaci, Nova América, Pilar de Goiás e São Luiz do Norte registram as maiores probabilidades, todas com 15.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 27.0°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Barro Alto: máxima 28.9°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Campo Limpo de Goiás: máxima 27.2°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Carmo do Rio Verde: máxima 29.2°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Ceres: máxima 29.4°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Damolândia: máxima 28.2°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Goianésia: máxima 28.8°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Guarinos: máxima 30.4°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Hidrolina: máxima 28.8°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Ipiranga de Goiás: máxima 29.5°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Itapaci: máxima 29.8°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Jaraguá: máxima 29.8°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Jesúpolis: máxima 29.6°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Morro Agudo de Goiás: máxima 28.6°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Nova América: máxima 28.9°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Nova Glória: máxima 29.5°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Ouro Verde de Goiás: máxima 27.9°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Petrolina de Goiás: máxima 29.0°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Pilar de Goiás: máxima 29.4°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Rialma: máxima 29.3°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Rianápolis: máxima 29.6°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Rubiataba: máxima 29.0°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Santa Isabel: máxima 29.0°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 28.7°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Santa Rosa de Goiás: máxima 29.1°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%São Francisco de Goiás: máxima 29.9°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%São Luiz do Norte: máxima 29.5°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%São Patrício: máxima 29.2°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Taquaral de Goiás: máxima 29.1°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Uruana: máxima 29.2°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Vila Propício: máxima 28.4°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.