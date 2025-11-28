A região Central para sábado (29) terá altas temperaturas. As cidades mais quentes serão Ipiranga de Goiás, Jaraguá e Jesúpolis, todas com máxima de 31.2°C. As cidades com o tempo mais ameno serão Campo Limpo de Goiás, registrando 18.2°C, e Anápolis, com mínima de 19.8°C.\nA umidade média na região será de 74.34%, com destaque para Barro Alto, Guarinos e Hidrolina, onde a umidade pode alcançar 90.0%. A probabilidade de chuva na região é de 17.74% em média, sendo Barro Alto, Nova América e Rubiataba as cidades com maior probabilidade, atingindo 40.0%.\nVeja a previsão para todas as cidades da região Central:\nAnápolis: máxima 28.8°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 15.0%\nBarro Alto: máxima 29.8°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 10.0%