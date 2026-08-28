A região Central terá um sábado (29) de calor bastante acentuado, com os termômetros alcançando patamares elevados em diversos municípios. Os picos de calor devem se concentrar em Guarinos, onde a máxima atinge 37,5°C, seguida de perto por Barro Alto, com 37,2°C, e São Luiz do Norte, com 37,1°C. Já os menores índices térmicos no início do dia serão observados em Jesúpolis, com mínima de 20,6°C, e em Petrolina de Goiás, onde os termômetros registram 20,8°C.Em relação à umidade do ar, a média para o período na região é de 40,82%, tendo Carmo do Rio Verde e Uruana com os maiores índices, alcançando 56,0%, acompanhadas por Rialma com 53,0%. Quanto às precipitações, a probabilidade média na região é baixa, de apenas 8,31%, mas municípios como Anápolis, Barro Alto e Campo Limpo de Goiás apresentam as maiores chances de chuva do dia, estimadas em 10,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 33,0°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 33,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Barro Alto: máxima 37,2°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 37,2°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Campo Limpo de Goiás: máxima 33,4°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 33,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Carmo do Rio Verde: máxima 36,3°C, mínima 21,2°C | sensação térmica máx 36,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Ceres: máxima 35,6°C, mínima 23,0°C | sensação térmica máx 35,6°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Damolândia: máxima 33,8°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Goianésia: máxima 36,3°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 36,3°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Guarinos: máxima 37,5°C, mínima 23,9°C | sensação térmica máx 37,7°C | sensação térmica mín 25,4°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Hidrolina: máxima 35,3°C, mínima 24,9°C | sensação térmica máx 35,3°C | sensação térmica mín 25,9°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Ipiranga de Goiás: máxima 36,4°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 36,4°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Itapaci: máxima 37,0°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 37,0°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Jaraguá: máxima 35,8°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 35,8°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Jesúpolis: máxima 35,2°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 35,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Morro Agudo de Goiás: máxima 36,1°C, mínima 23,3°C | sensação térmica máx 36,1°C | sensação térmica mín 25,1°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Nova América: máxima 35,2°C, mínima 25,8°C | sensação térmica máx 35,2°C | sensação térmica mín 26,5°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Nova Glória: máxima 36,4°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 36,4°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Ouro Verde de Goiás: máxima 33,6°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 33,6°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Petrolina de Goiás: máxima 34,7°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 34,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Pilar de Goiás: máxima 35,7°C, mínima 25,7°C | sensação térmica máx 35,7°C | sensação térmica mín 26,5°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Rialma: máxima 36,6°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 36,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Rianápolis: máxima 36,5°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 36,5°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Rubiataba: máxima 35,9°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 35,9°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Santa Isabel: máxima 36,4°C, mínima 22,5°C | sensação térmica máx 36,4°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 36,4°C, mínima 23,4°C | sensação térmica máx 36,4°C | sensação térmica mín 25,1°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Santa Rosa de Goiás: máxima 34,0°C, mínima 22,3°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%São Francisco de Goiás: máxima 35,2°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 35,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%São Luiz do Norte: máxima 37,1°C, mínima 22,9°C | sensação térmica máx 37,1°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%São Patrício: máxima 36,3°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 36,3°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Taquaral de Goiás: máxima 35,4°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 35,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Uruana: máxima 36,6°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 36,6°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Vila Propício: máxima 35,6°C, mínima 22,8°C | sensação térmica máx 35,6°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.