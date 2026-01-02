A região Central terá grande chance de chuva amanhã, sábado (3). O tempo na região será marcado por esta condição. As cidades mais quentes incluem Santa Rita do Novo Destino, com máxima de 28.9°C, Uruana com 28.6°C e Ipiranga de Goiás com 28.3°C. As temperaturas mais baixas serão registradas em Campo Limpo de Goiás, com mínima de 17.8°C, e Anápolis, com 19.3°C.A umidade média na região será de 84.66%. Campo Limpo de Goiás, com 96.0%, Anápolis, com 95.0%, e Ouro Verde de Goiás, também com 95.0%, apresentarão os maiores índices de umidade. A probabilidade média de chuva alcançará 64.76%, com Campo Limpo de Goiás, Damolândia e Goianésia registrando 75.0% de probabilidade cada.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 25.9°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 45.0%Barro Alto: máxima 27.5°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 45.0%Campo Limpo de Goiás: máxima 24.2°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 26.0°C | sensação térmica mín 22.7°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Carmo do Rio Verde: máxima 28.1°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 70.0%Ceres: máxima 28.0°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 50.0%Damolândia: máxima 26.9°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Goianésia: máxima 27.7°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 75.0%Guarinos: máxima 26.2°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 23.5°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Hidrolina: máxima 26.8°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Ipiranga de Goiás: máxima 28.3°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 50.0%Itapaci: máxima 27.8°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Jaraguá: máxima 28.0°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Jesúpolis: máxima 28.0°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Morro Agudo de Goiás: máxima 28.0°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Nova América: máxima 28.2°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 70.0%Nova Glória: máxima 28.3°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 50.0%Ouro Verde de Goiás: máxima 26.9°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Petrolina de Goiás: máxima 26.9°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Pilar de Goiás: máxima 27.5°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Rialma: máxima 28.1°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 70.0%Rianápolis: máxima 28.1°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 70.0%Rubiataba: máxima 27.6°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 70.0%Santa Isabel: máxima 28.1°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 70.0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 28.9°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 65.0%Santa Rosa de Goiás: máxima 26.9°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%São Francisco de Goiás: máxima 28.0°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%São Luiz do Norte: máxima 26.8°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%São Patrício: máxima 28.1°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 70.0%Taquaral de Goiás: máxima 27.1°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 50.0%Uruana: máxima 28.6°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Vila Propício: máxima 28.2°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 65.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.