A região Central experimentará no sábado (3) um dia de céu aberto e pouca variação no tempo. Entre as localidades que devem registrar as maiores temperaturas, Guarinos se destaca com máxima de 32,9°C, acompanhada por Itapaci, com 32,1°C, e São Luiz do Norte, com 31,8°C. Na outra ponta, as menores temperaturas mínimas do dia ocorrem em Anápolis, que pode registrar 18,9°C, e em Campo Limpo de Goiás, com 19,3°C.A umidade relativa do ar na região apresenta média de 68,39%, enquanto a probabilidade média de chuva é de 21,85%. Os índices de umidade mais elevados se concentram em Anápolis, alcançando 84,0%, e em Campo Limpo de Goiás, com 82,0%. Esses mesmos municípios também registram as maiores chances de precipitação no período, com Campo Limpo de Goiás e São Francisco de Goiás marcando 55,0% de probabilidade de chuva, seguidos por Anápolis com 45,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 26,8°C, mínima 18,9°C | sensação térmica máx 27,8°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 67,0% | umidade noite 84,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 10,0%Barro Alto: máxima 31,3°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 58,0% | umidade noite 75,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 20,0%Campo Limpo de Goiás: máxima 27,2°C, mínima 19,3°C | sensação térmica máx 28,2°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 66,0% | umidade noite 82,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 5,0%Carmo do Rio Verde: máxima 30,6°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 32,1°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 60,0% | umidade noite 79,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 15,0%Ceres: máxima 30,3°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 31,6°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 59,0% | umidade noite 76,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 5,0%Damolândia: máxima 27,5°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 28,6°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 65,0% | umidade noite 81,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 5,0%Goianésia: máxima 30,6°C, mínima 21,2°C | sensação térmica máx 31,8°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 58,0% | umidade noite 77,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 30,0%Guarinos: máxima 32,9°C, mínima 23,0°C | sensação térmica máx 34,8°C | sensação térmica mín 25,1°C | umidade dia 54,0% | umidade noite 73,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Hidrolina: máxima 30,7°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 32,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 57,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 25,0%Ipiranga de Goiás: máxima 31,2°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 58,0% | umidade noite 76,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 15,0%Itapaci: máxima 32,1°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 56,0% | umidade noite 76,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 25,0%Jaraguá: máxima 30,2°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 31,5°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 59,0% | umidade noite 78,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 15,0%Jesúpolis: máxima 29,4°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 30,6°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 61,0% | umidade noite 80,0% | chuva dia 25,0% | chuva noite 15,0%Morro Agudo de Goiás: máxima 30,0°C, mínima 21,2°C | sensação térmica máx 31,4°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 60,0% | umidade noite 77,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 5,0%Nova América: máxima 29,9°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 31,1°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 59,0% | umidade noite 72,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 5,0%Nova Glória: máxima 31,2°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 58,0% | umidade noite 76,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 15,0%Ouro Verde de Goiás: máxima 27,4°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 28,4°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 65,0% | umidade noite 80,0% | chuva dia 35,0% | chuva noite 15,0%Petrolina de Goiás: máxima 28,7°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 29,8°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 62,0% | umidade noite 80,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 15,0%Pilar de Goiás: máxima 31,2°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 56,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Rialma: máxima 30,9°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 59,0% | umidade noite 79,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 15,0%Rianápolis: máxima 31,0°C, mínima 21,2°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 58,0% | umidade noite 78,0% | chuva dia 25,0% | chuva noite 15,0%Rubiataba: máxima 30,7°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 32,1°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 58,0% | umidade noite 76,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 10,0%Santa Isabel: máxima 30,7°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 32,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 57,0% | umidade noite 75,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 20,0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 30,2°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 31,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 58,0% | umidade noite 73,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 30,0%Santa Rosa de Goiás: máxima 27,8°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 28,9°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 65,0% | umidade noite 79,0% | chuva dia 35,0% | chuva noite 5,0%São Francisco de Goiás: máxima 29,9°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 31,1°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 60,0% | umidade noite 79,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 15,0%São Luiz do Norte: máxima 31,8°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 56,0% | umidade noite 74,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 35,0%São Patrício: máxima 30,4°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 31,9°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 60,0% | umidade noite 79,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 15,0%Taquaral de Goiás: máxima 29,0°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 30,2°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 62,0% | umidade noite 81,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 15,0%Uruana: máxima 30,7°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 32,2°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 59,0% | umidade noite 80,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 20,0%Vila Propício: máxima 29,6°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 30,6°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 60,0% | umidade noite 76,0% | chuva dia 35,0% | chuva noite 10,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.