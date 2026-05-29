A região Central terá tempo ameno neste sábado (30), com temperaturas que variam significativamente entre as cidades. As cidades mais quentes incluem Guarinos, com 29.7°C, Rianápolis, com 28.4°C, e Rialma, com 28.3°C. Já as temperaturas mais baixas serão observadas em Jesúpolis, com 15.4°C, e Anápolis, com 15.5°C.A umidade média na região será de 69.44%. Cidades como Carmo do Rio Verde e Uruana podem registrar as maiores umidades, com 86.0%, seguidas por Barro Alto, com 85.0%. A probabilidade média de chuva é baixa, ficando em 8.31%. As cidades com maior probabilidade de chuva são Anápolis, Barro Alto e Campo Limpo de Goiás, todas com 10.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 25.0°C, mínima 15.5°C | sensação térmica máx 25.9°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Barro Alto: máxima 28.1°C, mínima 16.4°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 16.4°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Campo Limpo de Goiás: máxima 25.3°C, mínima 15.6°C | sensação térmica máx 26.1°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Carmo do Rio Verde: máxima 28.0°C, mínima 16.0°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Ceres: máxima 27.3°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Damolândia: máxima 25.8°C, mínima 16.0°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Goianésia: máxima 27.5°C, mínima 16.8°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 16.8°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Guarinos: máxima 29.7°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Hidrolina: máxima 27.2°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Ipiranga de Goiás: máxima 28.0°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itapaci: máxima 28.2°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Jaraguá: máxima 27.7°C, mínima 16.6°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 16.6°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Jesúpolis: máxima 27.1°C, mínima 15.4°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 15.4°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Morro Agudo de Goiás: máxima 28.0°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Nova América: máxima 27.2°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Nova Glória: máxima 28.0°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Ouro Verde de Goiás: máxima 25.4°C, mínima 16.0°C | sensação térmica máx 26.2°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Petrolina de Goiás: máxima 26.7°C, mínima 15.6°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 15.6°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Pilar de Goiás: máxima 27.8°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Rialma: máxima 28.3°C, mínima 15.9°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 15.9°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Rianápolis: máxima 28.4°C, mínima 16.8°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 16.8°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Rubiataba: máxima 27.9°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 17.2°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Isabel: máxima 27.6°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 27.5°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Rosa de Goiás: máxima 26.0°C, mínima 16.5°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 16.5°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%São Francisco de Goiás: máxima 27.1°C, mínima 15.7°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 15.7°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São Luiz do Norte: máxima 28.3°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São Patrício: máxima 28.0°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 17.3°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Taquaral de Goiás: máxima 27.4°C, mínima 15.5°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 15.5°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Uruana: máxima 28.3°C, mínima 16.4°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 16.4°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Vila Propício: máxima 26.8°C, mínima 16.6°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 16.6°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.