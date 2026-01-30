Para o sábado (31), o tempo na região Central indica grande chance de chuva. As cidades com as temperaturas máximas mais elevadas serão Pilar de Goiás, atingindo 28.7°C, seguida por Ipiranga de Goiás e Nova Glória, ambas com 28.2°C. No que se refere às temperaturas mínimas, Campo Limpo de Goiás registrará 18.3°C, sendo a mais fria, seguida por Anápolis com 19.9°C.A umidade média na região ficará em 85.1%. Cidades como Ouro Verde de Goiás, com 93.0%, Anápolis e Barro Alto, ambas com 92.0%, apresentarão os maiores índices de umidade. A probabilidade de chuva é alta em Damolândia, Jaraguá e Jesúpolis, todas com 75.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 24.8°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Barro Alto: máxima 27.9°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Campo Limpo de Goiás: máxima 23.2°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 25.0°C | sensação térmica mín 22.8°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Carmo do Rio Verde: máxima 27.3°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Ceres: máxima 27.6°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Damolândia: máxima 26.1°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Goianésia: máxima 26.9°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 10.0%Guarinos: máxima 27.4°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 23.5°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Hidrolina: máxima 28.1°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Ipiranga de Goiás: máxima 28.2°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 20.0%Itapaci: máxima 28.1°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Jaraguá: máxima 27.0°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Jesúpolis: máxima 26.9°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Morro Agudo de Goiás: máxima 26.6°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Nova América: máxima 27.7°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Nova Glória: máxima 28.2°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 20.0%Ouro Verde de Goiás: máxima 25.9°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Petrolina de Goiás: máxima 26.1°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Pilar de Goiás: máxima 28.7°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Rialma: máxima 27.6°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Rianápolis: máxima 27.6°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Rubiataba: máxima 27.1°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Santa Isabel: máxima 27.6°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 28.1°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Santa Rosa de Goiás: máxima 26.1°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%São Francisco de Goiás: máxima 26.9°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%São Luiz do Norte: máxima 28.1°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%São Patrício: máxima 27.3°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Taquaral de Goiás: máxima 25.9°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Uruana: máxima 27.4°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Vila Propício: máxima 27.5°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.