A região Central terá tempo sem grande chance de chuva para sábado (4). As cidades mais quentes incluem Guarinos, com máxima de 31.3°C, Itapaci, com 30.8°C, e Ipiranga de Goiás, registrando 30.4°C. Já as menores temperaturas serão observadas em Anápolis, com mínima de 18.6°C, e Campo Limpo de Goiás, com 18.8°C.A umidade média na região será de 70.84%, com os maiores índices de umidade noturna atingindo 85.0% em Anápolis, 84.0% em Campo Limpo de Goiás e 84.0% em Damolândia. A probabilidade média de chuva para a região é de 12.1%. As maiores chances de chuva são esperadas em Damolândia, com 35.0%, seguida por Ouro Verde de Goiás, com 25.0%, e Anápolis, com 20.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 27.5°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 20.0%Barro Alto: máxima 29.7°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Campo Limpo de Goiás: máxima 27.6°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Carmo do Rio Verde: máxima 29.8°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Ceres: máxima 30.1°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Damolândia: máxima 28.3°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Goianésia: máxima 29.2°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Guarinos: máxima 31.3°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Hidrolina: máxima 29.9°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Ipiranga de Goiás: máxima 30.4°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Itapaci: máxima 30.8°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Jaraguá: máxima 30.0°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Jesúpolis: máxima 29.2°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Morro Agudo de Goiás: máxima 29.2°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Nova América: máxima 30.0°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Nova Glória: máxima 30.4°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Ouro Verde de Goiás: máxima 28.1°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Petrolina de Goiás: máxima 28.7°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Pilar de Goiás: máxima 30.4°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Rialma: máxima 30.0°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Rianápolis: máxima 29.9°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Rubiataba: máxima 30.1°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Santa Isabel: máxima 29.8°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 29.4°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Santa Rosa de Goiás: máxima 28.6°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São Francisco de Goiás: máxima 29.5°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São Luiz do Norte: máxima 30.4°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São Patrício: máxima 29.5°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Taquaral de Goiás: máxima 28.9°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Uruana: máxima 29.9°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Vila Propício: máxima 28.3°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.