A região Central terá um tempo predominantemente seco e com temperaturas amenas a quentes para sábado (4). As cidades mais quentes serão Guarinos, com máxima de 32.2°C, Barro Alto, com 31.3°C, e Itapaci, com 31.2°C. Já as temperaturas mais baixas serão registradas em Barro Alto, com mínima de 13.6°C, e Carmo do Rio Verde, com 13.8°C.A umidade do tempo na região Central apresentará uma média de 50.68%. As cidades com maiores índices de umidade incluem Barro Alto, com 72.0%, Uruana, com 70.0%, e Carmo do Rio Verde, com 69.0%. Não há previsão de chuva para nenhuma cidade da região, com probabilidade de 0.0% em todo o território.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 27.1°C, mínima 14.6°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Barro Alto: máxima 31.3°C, mínima 13.6°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 13.6°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Campo Limpo de Goiás: máxima 27.5°C, mínima 14.7°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Carmo do Rio Verde: máxima 30.6°C, mínima 13.8°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 13.8°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Ceres: máxima 30.0°C, mínima 15.6°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 15.6°C | umidade dia 39.0% | umidade noite 54.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Damolândia: máxima 27.9°C, mínima 14.7°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Goianésia: máxima 30.4°C, mínima 15.2°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 40.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Guarinos: máxima 32.2°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 37.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Hidrolina: máxima 29.8°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 38.0% | umidade noite 47.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Ipiranga de Goiás: máxima 30.7°C, mínima 14.7°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 14.7°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Itapaci: máxima 31.2°C, mínima 13.8°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 13.8°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Jaraguá: máxima 30.1°C, mínima 14.9°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 14.9°C | umidade dia 40.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Jesúpolis: máxima 29.2°C, mínima 13.9°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 13.9°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Morro Agudo de Goiás: máxima 30.3°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 39.0% | umidade noite 57.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Nova América: máxima 29.6°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 38.0% | umidade noite 47.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Nova Glória: máxima 30.7°C, mínima 14.7°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 14.7°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Ouro Verde de Goiás: máxima 27.7°C, mínima 15.1°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Petrolina de Goiás: máxima 28.7°C, mínima 14.1°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Pilar de Goiás: máxima 30.2°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 37.0% | umidade noite 46.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Rialma: máxima 31.0°C, mínima 14.0°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Rianápolis: máxima 31.2°C, mínima 15.9°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 15.9°C | umidade dia 38.0% | umidade noite 53.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Rubiataba: máxima 30.4°C, mínima 15.2°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 15.2°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Santa Isabel: máxima 30.6°C, mínima 16.6°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 16.6°C | umidade dia 37.0% | umidade noite 52.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 30.6°C, mínima 16.4°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Santa Rosa de Goiás: máxima 27.9°C, mínima 15.2°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 40.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%São Francisco de Goiás: máxima 29.4°C, mínima 14.1°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 39.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%São Luiz do Norte: máxima 31.1°C, mínima 15.3°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 15.3°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%São Patrício: máxima 30.5°C, mínima 15.5°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 15.5°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Taquaral de Goiás: máxima 29.3°C, mínima 14.1°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Uruana: máxima 30.9°C, mínima 14.0°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Vila Propício: máxima 29.5°C, mínima 15.2°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.