A região Central deve registrar um sábado (5) marcado pela firmeza nas condições atmosféricas e predomínio de sol na maior parte das localidades, sem expectativa de instabilidades significativas. Os termômetros na porção central do estado devem registrar marcas elevadas à tarde, com destaque para Guarinos, que pode atingir máxima de 34,3°C, seguida de perto por Itapaci, com 34,0°C, e Rianápolis, com 33,8°C. Já nos momentos mais amenos, as menores temperaturas devem ser registradas em Anápolis, com mínima de 19,5°C, e Campo Limpo de Goiás, onde os índices podem chegar a 19,8°C.A umidade relativa do ar na região deve registrar média de 59,66%, sendo que os índices mais elevados ocorrem em Anápolis, atingindo 72,0%, e em Campo Limpo de Goiás, com até 71,0%. Em relação à probabilidade de chuva, o percentual médio regional é de 22,18%, contudo as chances de precipitação chegam a 45,0% em Petrolina de Goiás e Santa Rosa de Goiás, que lideram essa estimativa.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 31,1°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 31,5°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 72,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 40,0%Barro Alto: máxima 33,3°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 34,8°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 30,0%Campo Limpo de Goiás: máxima 31,0°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 31,7°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 53,0% | umidade noite 71,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 40,0%Carmo do Rio Verde: máxima 33,3°C, mínima 21,9°C | sensação térmica máx 34,9°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 25,0%Ceres: máxima 32,8°C, mínima 21,9°C | sensação térmica máx 34,1°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 20,0%Damolândia: máxima 31,8°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 35,0%Goianésia: máxima 33,2°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 34,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 20,0%Guarinos: máxima 34,3°C, mínima 23,3°C | sensação térmica máx 36,3°C | sensação térmica mín 25,3°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 40,0%Hidrolina: máxima 32,1°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 33,4°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 54,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 35,0%Ipiranga de Goiás: máxima 33,5°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 34,9°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 30,0%Itapaci: máxima 34,0°C, mínima 22,4°C | sensação térmica máx 35,7°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 25,0%Jaraguá: máxima 33,6°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 34,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 35,0%Jesúpolis: máxima 33,0°C, mínima 21,2°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 30,0%Morro Agudo de Goiás: máxima 32,5°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 33,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 53,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Nova América: máxima 31,8°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 33,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 55,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 25,0%Nova Glória: máxima 33,5°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 34,9°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 30,0%Ouro Verde de Goiás: máxima 31,4°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 32,0°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 53,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 35,0%Petrolina de Goiás: máxima 32,5°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 45,0%Pilar de Goiás: máxima 32,5°C, mínima 22,5°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 53,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 40,0%Rialma: máxima 33,7°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 35,3°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 30,0%Rianápolis: máxima 33,8°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 35,2°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 20,0%Rubiataba: máxima 32,9°C, mínima 21,9°C | sensação térmica máx 34,3°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 35,0%Santa Isabel: máxima 33,1°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 34,5°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 20,0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 32,4°C, mínima 21,9°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 53,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 20,0%Santa Rosa de Goiás: máxima 31,6°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 32,4°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 45,0%São Francisco de Goiás: máxima 33,4°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 34,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 30,0%São Luiz do Norte: máxima 33,6°C, mínima 22,5°C | sensação térmica máx 35,2°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 20,0%São Patrício: máxima 33,1°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 34,6°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 20,0%Taquaral de Goiás: máxima 32,7°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 35,0%Uruana: máxima 33,6°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 35,1°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 20,0%Vila Propício: máxima 32,2°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 53,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 25,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.