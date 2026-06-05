A região Central terá um tempo com temperaturas variando para sábado (6). As cidades com as temperaturas máximas mais elevadas serão Guarinos, com 30.2°C, Barro Alto com 28.9°C e Itapaci com 28.8°C. Já as menores temperaturas mínimas serão registradas em São Francisco de Goiás, com 12.1°C, e Jesúpolis, com 12.2°C.A umidade média na região será de 55.24%, com as maiores umidades noturnas em Carmo do Rio Verde e Uruana, que podem chegar a 75%. A probabilidade média de chuva é baixa, de 4.35%, com as maiores chances de 10% em cidades como Barro Alto, Carmo do Rio Verde e Ceres.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 24.5°C, mínima 12.3°C | sensação térmica máx 24.8°C | sensação térmica mín 11.0°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Barro Alto: máxima 28.9°C, mínima 12.5°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Campo Limpo de Goiás: máxima 25.2°C, mínima 12.6°C | sensação térmica máx 25.2°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Carmo do Rio Verde: máxima 28.5°C, mínima 12.3°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 12.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Ceres: máxima 28.0°C, mínima 14.5°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 14.5°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Damolândia: máxima 25.7°C, mínima 12.9°C | sensação térmica máx 25.7°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Goianésia: máxima 28.1°C, mínima 14.0°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Guarinos: máxima 30.2°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Hidrolina: máxima 27.8°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 52.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Ipiranga de Goiás: máxima 28.4°C, mínima 13.8°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 13.8°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Itapaci: máxima 28.8°C, mínima 13.4°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 13.4°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Jaraguá: máxima 27.7°C, mínima 13.5°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 13.5°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Jesúpolis: máxima 27.1°C, mínima 12.2°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Morro Agudo de Goiás: máxima 28.1°C, mínima 16.2°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Nova América: máxima 27.7°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 52.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Nova Glória: máxima 28.4°C, mínima 13.8°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 13.8°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Ouro Verde de Goiás: máxima 25.4°C, mínima 13.0°C | sensação térmica máx 25.4°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Petrolina de Goiás: máxima 26.5°C, mínima 12.4°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Pilar de Goiás: máxima 28.4°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 51.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Rialma: máxima 28.8°C, mínima 12.3°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 12.3°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Rianápolis: máxima 28.7°C, mínima 14.2°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Rubiataba: máxima 28.3°C, mínima 14.2°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Santa Isabel: máxima 28.3°C, mínima 15.1°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 57.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 28.3°C, mínima 15.2°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Santa Rosa de Goiás: máxima 25.8°C, mínima 13.6°C | sensação térmica máx 25.8°C | sensação térmica mín 13.6°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%São Francisco de Goiás: máxima 27.3°C, mínima 12.1°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%São Luiz do Norte: máxima 28.8°C, mínima 14.8°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 14.8°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%São Patrício: máxima 28.4°C, mínima 14.1°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Taquaral de Goiás: máxima 27.2°C, mínima 12.6°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Uruana: máxima 28.8°C, mínima 12.4°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 12.4°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Vila Propício: máxima 27.3°C, mínima 13.4°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.