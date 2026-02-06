A região Central apresenta grande chance de chuva para o sábado (7). O tempo será marcado por temperaturas máximas de 28.6°C em Ipiranga de Goiás, Nova Glória e Uruana, enquanto as cidades mais frias serão Campo Limpo de Goiás com 17.8°C e Anápolis com 19.4°C.A umidade média na região ficará em torno de 85.73%, com Campo Limpo de Goiás e Ouro Verde de Goiás registrando as maiores umidades, atingindo 93.0%. A probabilidade média de chuva é de 46.37%, mas algumas cidades terão índices significativamente maiores, como Uruana com 75.0% de probabilidade, e Ceres e Goianésia com 70.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 25.8°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Barro Alto: máxima 27.7°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 65.0%Campo Limpo de Goiás: máxima 23.9°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 25.8°C | sensação térmica mín 22.7°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Carmo do Rio Verde: máxima 28.0°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 65.0%Ceres: máxima 28.4°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 70.0%Damolândia: máxima 28.1°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Goianésia: máxima 27.8°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 70.0%Guarinos: máxima 26.8°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 23.6°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 35.0%Hidrolina: máxima 27.4°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 35.0%Ipiranga de Goiás: máxima 28.6°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%Itapaci: máxima 28.2°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 65.0%Jaraguá: máxima 28.1°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 65.0%Jesúpolis: máxima 28.1°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 65.0%Morro Agudo de Goiás: máxima 27.4°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 65.0%Nova América: máxima 28.4°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 50.0%Nova Glória: máxima 28.6°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%Ouro Verde de Goiás: máxima 27.4°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Petrolina de Goiás: máxima 28.1°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Pilar de Goiás: máxima 28.1°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 35.0%Rialma: máxima 28.5°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Rianápolis: máxima 28.5°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Rubiataba: máxima 27.7°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 50.0%Santa Isabel: máxima 28.5°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 28.5°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 45.0%Santa Rosa de Goiás: máxima 28.1°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%São Francisco de Goiás: máxima 28.1°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 65.0%São Luiz do Norte: máxima 27.4°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 35.0%São Patrício: máxima 28.0°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 65.0%Taquaral de Goiás: máxima 27.9°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 65.0%Uruana: máxima 28.6°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Vila Propício: máxima 27.9°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 45.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.