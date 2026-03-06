A região Central terá grande chance de chuva no sábado (7). As cidades mais quentes serão Guarinos com máxima de 28.4°C, Itapaci com 28.2°C e Barro Alto com 27.8°C. Já as mais frias incluem Anápolis com mínima de 18.7°C e Campo Limpo de Goiás com 18.8°C.O tempo na região terá umidade média de 86.53%, com cidades como Damolândia, Ouro Verde de Goiás e São Francisco de Goiás registrando alta umidade de 95.0%. A probabilidade média de chuva para o período é de 42.42%, mas diversas cidades como Anápolis, Campo Limpo de Goiás e Carmo do Rio Verde apresentam 65.0% de chance de chuva. Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 25.5°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 55.0%Barro Alto: máxima 27.8°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 35.0%Campo Limpo de Goiás: máxima 25.1°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Carmo do Rio Verde: máxima 27.5°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Ceres: máxima 27.5°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 25.0%Damolândia: máxima 25.8°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Goianésia: máxima 27.2°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Guarinos: máxima 28.4°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 10.0%Hidrolina: máxima 27.3°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Ipiranga de Goiás: máxima 27.7°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Itapaci: máxima 28.2°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Jaraguá: máxima 27.3°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Jesúpolis: máxima 26.6°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 25.0%Morro Agudo de Goiás: máxima 26.9°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Nova América: máxima 27.4°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Nova Glória: máxima 27.7°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Ouro Verde de Goiás: máxima 25.5°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Petrolina de Goiás: máxima 26.1°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Pilar de Goiás: máxima 27.7°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Rialma: máxima 27.6°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 20.0%Rianápolis: máxima 27.7°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Rubiataba: máxima 27.4°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Santa Isabel: máxima 27.4°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 20.0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 27.3°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Santa Rosa de Goiás: máxima 26.2°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 65.0%São Francisco de Goiás: máxima 27.0°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 35.0%São Luiz do Norte: máxima 27.8°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%São Patrício: máxima 27.3°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Taquaral de Goiás: máxima 26.4°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 50.0%Uruana: máxima 27.6°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Vila Propício: máxima 26.7°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.