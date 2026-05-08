A região Central terá tempo estável e temperaturas elevadas para sábado (9). As cidades mais quentes serão Guarinos com 33.0°C, Barro Alto com 32.7°C e São Luiz do Norte com 32.4°C. Já as cidades mais frias incluirão Anápolis com 17.5°C e Campo Limpo de Goiás com 17.5°C.A umidade média na região será de 61.4%, com cidades como Carmo do Rio Verde e Uruana registrando os maiores índices, chegando a 82.0%. A probabilidade média de chuva é baixa, em 7.74%, sendo que Carmo do Rio Verde, Ipiranga de Goiás e Nova América apresentarão as maiores chances, com 15.0% de probabilidade de chuva.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 29.1°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Barro Alto: máxima 32.7°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Campo Limpo de Goiás: máxima 29.4°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Carmo do Rio Verde: máxima 31.6°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Ceres: máxima 31.1°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Damolândia: máxima 29.5°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Goianésia: máxima 31.8°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Guarinos: máxima 33.0°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 34.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Hidrolina: máxima 30.6°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Ipiranga de Goiás: máxima 31.7°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Itapaci: máxima 32.2°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Jaraguá: máxima 31.5°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Jesúpolis: máxima 30.8°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Morro Agudo de Goiás: máxima 31.1°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Nova América: máxima 30.5°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Nova Glória: máxima 31.7°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Ouro Verde de Goiás: máxima 29.5°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Petrolina de Goiás: máxima 30.3°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Pilar de Goiás: máxima 31.1°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Rialma: máxima 32.0°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Rianápolis: máxima 32.1°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Rubiataba: máxima 31.2°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Santa Isabel: máxima 31.8°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 32.0°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Santa Rosa de Goiás: máxima 29.3°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São Francisco de Goiás: máxima 31.0°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São Luiz do Norte: máxima 32.4°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%São Patrício: máxima 31.4°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Taquaral de Goiás: máxima 30.7°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Uruana: máxima 32.0°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Vila Propício: máxima 31.0°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.