A região Central terá grande chance de chuva para a segunda-feira (1). O tempo na região apresentará temperaturas elevadas, com as cidades mais quentes sendo Ipiranga de Goiás, Nova América e Nova Glória, todas com máxima de 30.9°C. As menores temperaturas são esperadas em Campo Limpo de Goiás, com mínima de 18.4°C, e Anápolis, com 19.8°C.A umidade média na região será de 78.48%, com destaque para Barro Alto, Goianésia e Santa Rita do Novo Destino, que podem registrar índices de 92.0%. A probabilidade média de chuva é de 51.29%, porém, cidades como Carmo do Rio Verde, Ceres e Damolândia têm 75.0% de chance.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 28.3°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 65.0%Barro Alto: máxima 29.4°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 45.0%Campo Limpo de Goiás: máxima 26.6°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 22.8°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 50.0%Carmo do Rio Verde: máxima 30.2°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Ceres: máxima 30.3°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Damolândia: máxima 30.3°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Goianésia: máxima 28.0°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 40.0%Guarinos: máxima 29.2°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 23.7°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 45.0%Hidrolina: máxima 29.9°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 45.0%Ipiranga de Goiás: máxima 30.9°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 75.0%Itapaci: máxima 30.5°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 75.0%Jaraguá: máxima 30.3°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 75.0%Jesúpolis: máxima 30.3°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 75.0%Morro Agudo de Goiás: máxima 30.4°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Nova América: máxima 30.9°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Nova Glória: máxima 30.9°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 75.0%Ouro Verde de Goiás: máxima 30.7°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 75.0%Petrolina de Goiás: máxima 30.3°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Pilar de Goiás: máxima 30.5°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 45.0%Rialma: máxima 30.3°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Rianápolis: máxima 30.3°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Rubiataba: máxima 30.3°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Santa Isabel: máxima 30.3°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 29.2°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 45.0%Santa Rosa de Goiás: máxima 30.3°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%São Francisco de Goiás: máxima 30.3°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 75.0%São Luiz do Norte: máxima 29.9°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 45.0%São Patrício: máxima 30.2°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Taquaral de Goiás: máxima 28.8°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 70.0%Uruana: máxima 30.9°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Vila Propício: máxima 28.6°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 45.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.