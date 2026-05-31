A região Central terá um tempo com temperaturas amenas na segunda-feira (1). As cidades mais quentes serão Guarinos, com máxima de 31.8°C, Barro Alto, com 31.3°C, e São Luiz do Norte, com 30.9°C. As mínimas mais baixas serão registradas em Anápolis, com 14.6°C, e Campo Limpo de Goiás, com 15.3°C.A umidade média na região será de 62.76%. As cidades com maiores índices de umidade incluem Barro Alto, com 82.0%, Carmo do Rio Verde, com 81.0%, e Uruana, com 80.0%. A probabilidade média de chuva é de 24.68%, sendo São Luiz do Norte (55.0%), Hidrolina (50.0%) e Petrolina de Goiás (50.0%) as cidades com maiores chances de chuva.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 26.3°C, mínima 14.6°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 35.0%Barro Alto: máxima 31.3°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 17.1°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 35.0%Campo Limpo de Goiás: máxima 26.7°C, mínima 15.3°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 35.0%Carmo do Rio Verde: máxima 30.2°C, mínima 16.4°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 16.4°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 10.0%Ceres: máxima 29.5°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Damolândia: máxima 27.2°C, mínima 15.3°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Goianésia: máxima 30.4°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 17.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Guarinos: máxima 31.8°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 10.0%Hidrolina: máxima 29.6°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 10.0%Ipiranga de Goiás: máxima 30.2°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Itapaci: máxima 30.6°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Jaraguá: máxima 29.8°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 17.3°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Jesúpolis: máxima 28.9°C, mínima 15.9°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 15.9°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Morro Agudo de Goiás: máxima 29.9°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 10.0%Nova América: máxima 29.4°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 10.0%Nova Glória: máxima 30.2°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Ouro Verde de Goiás: máxima 27.0°C, mínima 15.7°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Petrolina de Goiás: máxima 28.3°C, mínima 15.6°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 15.6°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Pilar de Goiás: máxima 30.0°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Rialma: máxima 30.4°C, mínima 16.7°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 16.7°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Rianápolis: máxima 30.6°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 10.0%Rubiataba: máxima 30.0°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Santa Isabel: máxima 30.2°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 30.5°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 25.0%Santa Rosa de Goiás: máxima 27.5°C, mínima 15.9°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 15.9°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 10.0%São Francisco de Goiás: máxima 29.2°C, mínima 16.5°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 16.5°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%São Luiz do Norte: máxima 30.9°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 10.0%São Patrício: máxima 30.1°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Taquaral de Goiás: máxima 28.9°C, mínima 15.8°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 15.8°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Uruana: máxima 30.3°C, mínima 16.4°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 16.4°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 10.0%Vila Propício: máxima 29.5°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 17.3°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.