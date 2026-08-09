A região Central terá um início de semana marcado por forte calor nesta segunda-feira (10), apresentando marcas elevadas na maioria dos municípios. Os termômetros devem registrar os maiores picos de calor em Guarinos, com 38,1°C, Itapaci, com 37,3°C, e Barro Alto, com 37,1°C. Já os momentos de menor temperatura devem ocorrer em Rialma, que pode registrar mínima de 18,8°C, e em Taquaral de Goiás, com mínima de 19,2°C.O tempo na região deve permanecer predominantemente seco, com umidade relativa do ar média de 33,37%, sendo que os índices máximos chegam a 46,0% em Carmo do Rio Verde e Uruana. A probabilidade média de chuva para a área é de apenas 3,15%, com os maiores percentuais atingindo somente os 10,0% em cidades como Carmo do Rio Verde, Ceres e Ipiranga de Goiás.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 33,1°C, mínima 19,6°C | sensação térmica máx 33,1°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Barro Alto: máxima 37,1°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 37,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Campo Limpo de Goiás: máxima 33,5°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Carmo do Rio Verde: máxima 36,8°C, mínima 19,3°C | sensação térmica máx 36,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Ceres: máxima 36,3°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 36,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 38,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Damolândia: máxima 34,3°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 34,3°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 38,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Goianésia: máxima 36,4°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 36,4°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 38,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Guarinos: máxima 38,1°C, mínima 24,4°C | sensação térmica máx 38,1°C | sensação térmica mín 25,3°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 35,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Hidrolina: máxima 35,8°C, mínima 24,7°C | sensação térmica máx 35,8°C | sensação térmica mín 25,1°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 32,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Ipiranga de Goiás: máxima 36,9°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 36,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Itapaci: máxima 37,3°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 37,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Jaraguá: máxima 36,3°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 36,3°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 37,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Jesúpolis: máxima 35,5°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 35,5°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 38,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Morro Agudo de Goiás: máxima 36,8°C, mínima 22,8°C | sensação térmica máx 36,8°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 37,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Nova América: máxima 35,8°C, mínima 24,7°C | sensação térmica máx 35,8°C | sensação térmica mín 25,1°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 31,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Nova Glória: máxima 36,9°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 36,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Ouro Verde de Goiás: máxima 33,9°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 33,9°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 37,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Petrolina de Goiás: máxima 35,0°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Pilar de Goiás: máxima 36,2°C, mínima 25,1°C | sensação térmica máx 36,2°C | sensação térmica mín 25,4°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 31,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Rialma: máxima 37,1°C, mínima 18,8°C | sensação térmica máx 37,1°C | sensação térmica mín 18,8°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Rianápolis: máxima 37,1°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 37,1°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Rubiataba: máxima 36,6°C, mínima 21,2°C | sensação térmica máx 36,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Santa Isabel: máxima 36,5°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 36,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 37,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 36,3°C, mínima 22,2°C | sensação térmica máx 36,3°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 37,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Rosa de Goiás: máxima 34,6°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 34,6°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 36,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São Francisco de Goiás: máxima 35,5°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 35,5°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 36,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São Luiz do Norte: máxima 37,1°C, mínima 21,2°C | sensação térmica máx 37,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São Patrício: máxima 36,8°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 36,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Taquaral de Goiás: máxima 35,8°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 35,8°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Uruana: máxima 37,1°C, mínima 19,3°C | sensação térmica máx 37,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Vila Propício: máxima 35,8°C, mínima 21,2°C | sensação térmica máx 35,8°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 37,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.