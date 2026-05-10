A região Central terá tempo com temperaturas elevadas para a segunda-feira (11), com as máximas mais altas registradas em Guarinos, atingindo 32.4°C, seguido por Barro Alto com 32.1°C e São Luiz do Norte com 31.7°C. As temperaturas mais amenas serão sentidas em Anápolis, com mínima de 13.8°C, e Damolândia, com 14.3°C.\nA umidade média na região será de 66.68%, com os maiores índices de umidade em Anápolis (83.0%), Campo Limpo de Goiás (80.0%) e Carmo do Rio Verde (79.0%). A probabilidade média de chuva é baixa, de 6.85%, sendo os maiores índices de 10.0% em cidades como Anápolis, Barro Alto e Campo Limpo de Goiás.\nVeja a previsão para todas as cidades da região Central:\nAnápolis: máxima 25.7°C, mínima 13.8°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%