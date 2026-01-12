A região Central terá grande chance de chuva na segunda-feira (12). O tempo apresenta as maiores temperaturas em Pilar de Goiás, com 30.6°C, Santa Rita do Novo Destino, com 30.5°C, e Barro Alto, com 30.1°C. Já as menores temperaturas são esperadas em Campo Limpo de Goiás, com 16.6°C, e Anápolis, com 18.0°C.A umidade média do tempo na região será de 72.1%, com Damolândia, Petrolina de Goiás e Santa Rosa de Goiás apresentando os maiores índices, chegando a 87.0%. A probabilidade média de chuva é de 29.84%, porém, cidades como Anápolis, Nova América e Rubiataba registram 65.0% de chance de tempo chuvoso. Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 27.6°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Barro Alto: máxima 30.1°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Campo Limpo de Goiás: máxima 25.8°C, mínima 16.6°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 16.6°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Carmo do Rio Verde: máxima 29.8°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Ceres: máxima 29.8°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 10.0%Damolândia: máxima 29.6°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Goianésia: máxima 29.4°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 25.0%Guarinos: máxima 29.3°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 23.4°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Hidrolina: máxima 29.9°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Ipiranga de Goiás: máxima 29.9°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Itapaci: máxima 29.9°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 15.0%Jaraguá: máxima 29.7°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Jesúpolis: máxima 29.7°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Morro Agudo de Goiás: máxima 29.2°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Nova América: máxima 30.1°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Nova Glória: máxima 29.9°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Ouro Verde de Goiás: máxima 29.4°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 19.3°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Petrolina de Goiás: máxima 29.6°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Pilar de Goiás: máxima 30.6°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Rialma: máxima 29.8°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 10.0%Rianápolis: máxima 29.8°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 10.0%Rubiataba: máxima 29.4°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Santa Isabel: máxima 29.8°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 10.0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 30.5°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Santa Rosa de Goiás: máxima 29.6°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%São Francisco de Goiás: máxima 29.7°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%São Luiz do Norte: máxima 29.9°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%São Patrício: máxima 29.8°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Taquaral de Goiás: máxima 28.7°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Uruana: máxima 29.9°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Vila Propício: máxima 29.8°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.