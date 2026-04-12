A região Central terá a probabilidade de chuva como a principal característica do tempo amanhã, segunda-feira (13). As temperaturas para a data registrarão Guarinos como a cidade mais quente com 30.9°C, seguida por Itapaci com 29.9°C e São Luiz do Norte com 29.8°C. Já as cidades com as temperaturas mínimas mais baixas serão Anápolis com 17.4°C e Campo Limpo de Goiás também com 17.4°C.A umidade do tempo na região Central será moderada, com média de 67.55%. Anápolis, Barro Alto e Hidrolina apresentarão os maiores índices de umidade, atingindo 79.0%. As probabilidades de chuva são baixas em geral, mas Hidrolina se destaca com 40.0%, seguida por Santa Rita do Novo Destino com 35.0% e Campo Limpo de Goiás com 30.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 27.0°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 5.0%Barro Alto: máxima 29.3°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Campo Limpo de Goiás: máxima 27.1°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 10.0%Carmo do Rio Verde: máxima 29.4°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 5.0%Ceres: máxima 29.6°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Damolândia: máxima 27.8°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Goianésia: máxima 28.6°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Guarinos: máxima 30.9°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 15.0%Hidrolina: máxima 29.0°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 0.0%Ipiranga de Goiás: máxima 29.4°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Itapaci: máxima 29.9°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Jaraguá: máxima 29.5°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 5.0%Jesúpolis: máxima 29.0°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Morro Agudo de Goiás: máxima 28.6°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Nova América: máxima 29.1°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Nova Glória: máxima 29.4°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Ouro Verde de Goiás: máxima 27.6°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 10.0%Petrolina de Goiás: máxima 28.3°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Pilar de Goiás: máxima 29.7°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Rialma: máxima 29.6°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Rianápolis: máxima 29.5°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Rubiataba: máxima 29.0°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Santa Isabel: máxima 29.2°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 5.0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 29.1°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 5.0%Santa Rosa de Goiás: máxima 28.3°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%São Francisco de Goiás: máxima 29.1°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%São Luiz do Norte: máxima 29.8°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%São Patrício: máxima 29.2°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Taquaral de Goiás: máxima 28.7°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Uruana: máxima 29.5°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Vila Propício: máxima 28.4°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.