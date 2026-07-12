A região Central deve registrar predominância de sol e pouca variação nas condições do tempo nesta segunda-feira (13), com os termômetros marcando uma média mínima de 17,27°C. O calor se destacará em municípios como Guarinos, que deve registrar máxima de 31,9°C, seguido por Barro Alto, com 31,4°C, e São Luiz do Norte, com 30,9°C. Por outro lado, as temperaturas mais amenas no início do dia se concentram em Anápolis, com mínima de 14,2°C, e Campo Limpo de Goiás, onde os termômetros podem registrar até 14,7°C.Em relação à umidade do ar, a média regional ficará em torno de 60,9%, com os maiores índices concentrados em Carmo do Rio Verde, que atinge 76,0%, e Anápolis, com 75,0%. A probabilidade média de chuva para o dia é baixa, estimada em 10,97%, sendo que as maiores chances de ocorrência de precipitação não passam de 20,0%, taxa prevista para localidades como Anápolis, Barro Alto e Campo Limpo de Goiás.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 26,3°C, mínima 14,2°C | sensação térmica máx 26,8°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 60,0% | umidade noite 75,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 15,0%Barro Alto: máxima 31,4°C, mínima 17,2°C | sensação térmica máx 31,6°C | sensação térmica mín 17,2°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 71,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 20,0%Campo Limpo de Goiás: máxima 26,8°C, mínima 14,7°C | sensação térmica máx 27,2°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 58,0% | umidade noite 72,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 5,0%Carmo do Rio Verde: máxima 30,4°C, mínima 16,5°C | sensação térmica máx 31,1°C | sensação térmica mín 16,5°C | umidade dia 56,0% | umidade noite 76,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Ceres: máxima 29,6°C, mínima 17,3°C | sensação térmica máx 29,9°C | sensação térmica mín 17,3°C | umidade dia 53,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Damolândia: máxima 27,0°C, mínima 14,7°C | sensação térmica máx 27,5°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 59,0% | umidade noite 71,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 5,0%Goianésia: máxima 30,4°C, mínima 17,5°C | sensação térmica máx 30,4°C | sensação térmica mín 17,5°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Guarinos: máxima 31,9°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 32,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Hidrolina: máxima 29,8°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 29,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 10,0%Ipiranga de Goiás: máxima 30,3°C, mínima 17,4°C | sensação térmica máx 30,7°C | sensação térmica mín 17,4°C | umidade dia 53,0% | umidade noite 72,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Itapaci: máxima 30,7°C, mínima 17,6°C | sensação térmica máx 30,9°C | sensação térmica mín 17,6°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 71,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Jaraguá: máxima 29,4°C, mínima 17,0°C | sensação térmica máx 29,5°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 5,0%Jesúpolis: máxima 28,6°C, mínima 16,0°C | sensação térmica máx 28,8°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 53,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Morro Agudo de Goiás: máxima 30,0°C, mínima 18,6°C | sensação térmica máx 30,3°C | sensação térmica mín 18,6°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Nova América: máxima 29,3°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 29,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Nova Glória: máxima 30,3°C, mínima 17,4°C | sensação térmica máx 30,7°C | sensação térmica mín 17,4°C | umidade dia 53,0% | umidade noite 72,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Ouro Verde de Goiás: máxima 26,8°C, mínima 14,8°C | sensação térmica máx 27,3°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 58,0% | umidade noite 71,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 5,0%Petrolina de Goiás: máxima 28,0°C, mínima 15,4°C | sensação térmica máx 28,3°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 56,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 5,0%Pilar de Goiás: máxima 30,1°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 30,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Rialma: máxima 30,5°C, mínima 16,4°C | sensação térmica máx 31,0°C | sensação térmica mín 16,4°C | umidade dia 54,0% | umidade noite 74,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Rianápolis: máxima 30,2°C, mínima 17,1°C | sensação térmica máx 30,4°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Rubiataba: máxima 30,2°C, mínima 17,5°C | sensação térmica máx 30,7°C | sensação térmica mín 17,5°C | umidade dia 55,0% | umidade noite 73,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Santa Isabel: máxima 30,0°C, mínima 18,2°C | sensação térmica máx 30,0°C | sensação térmica mín 18,2°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 30,5°C, mínima 18,5°C | sensação térmica máx 30,6°C | sensação térmica mín 18,5°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Santa Rosa de Goiás: máxima 27,1°C, mínima 15,4°C | sensação térmica máx 27,5°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 58,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 0,0%São Francisco de Goiás: máxima 28,9°C, mínima 16,2°C | sensação térmica máx 28,9°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 5,0%São Luiz do Norte: máxima 30,9°C, mínima 18,9°C | sensação térmica máx 31,0°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%São Patrício: máxima 30,3°C, mínima 17,6°C | sensação térmica máx 30,8°C | sensação térmica mín 17,6°C | umidade dia 54,0% | umidade noite 72,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Taquaral de Goiás: máxima 28,7°C, mínima 16,2°C | sensação térmica máx 29,1°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 56,0% | umidade noite 71,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Uruana: máxima 30,7°C, mínima 16,7°C | sensação térmica máx 31,4°C | sensação térmica mín 16,7°C | umidade dia 56,0% | umidade noite 74,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Vila Propício: máxima 29,9°C, mínima 17,4°C | sensação térmica máx 29,9°C | sensação térmica mín 17,4°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 10,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.