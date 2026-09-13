A região Central terá uma segunda-feira (14) sob forte calor em grande parte dos seus municípios. Os termômetros sobem de forma acentuada, especialmente em Guarinos, que deve registrar máxima de 37,9°C, seguida por Itapaci com 37,3°C e São Luiz do Norte com 37,2°C. Por outro lado, as marcas mais amenas no início do dia ocorrem em Anápolis e Campo Limpo de Goiás, cujas temperaturas mínimas previstas são de 18,1°C e 18,7°C, respectivamente.O tempo seco predomina com umidade relativa média estimada em 46,24% na região. Os índices mais elevados de umidade à noite se concentram em Anápolis, atingindo 66,0%, e em Damolândia, com 65,0%. A probabilidade média de chuva para a área é baixa, em torno de 5,73%, sendo que os maiores índices de chance de precipitação não passam de 10,0% em cidades como Barro Alto, Campo Limpo de Goiás e Ceres.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 31,7°C, mínima 18,1°C | sensação térmica máx 31,7°C | sensação térmica mín 18,1°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Barro Alto: máxima 36,9°C, mínima 22,3°C | sensação térmica máx 36,9°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Campo Limpo de Goiás: máxima 32,1°C, mínima 18,7°C | sensação térmica máx 32,1°C | sensação térmica mín 18,7°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Carmo do Rio Verde: máxima 35,8°C, mínima 21,2°C | sensação térmica máx 35,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Ceres: máxima 35,6°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 35,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Damolândia: máxima 32,4°C, mínima 18,8°C | sensação térmica máx 32,4°C | sensação térmica mín 18,8°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Goianésia: máxima 35,8°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 35,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Guarinos: máxima 37,9°C, mínima 24,4°C | sensação térmica máx 37,9°C | sensação térmica mín 25,7°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Hidrolina: máxima 35,9°C, mínima 23,0°C | sensação térmica máx 35,9°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Ipiranga de Goiás: máxima 36,4°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 36,4°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Itapaci: máxima 37,3°C, mínima 21,9°C | sensação térmica máx 37,3°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Jaraguá: máxima 35,2°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 35,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Jesúpolis: máxima 34,4°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 34,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Morro Agudo de Goiás: máxima 35,0°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Nova América: máxima 35,2°C, mínima 22,5°C | sensação térmica máx 35,2°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Nova Glória: máxima 36,4°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 36,4°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Ouro Verde de Goiás: máxima 32,2°C, mínima 18,8°C | sensação térmica máx 32,2°C | sensação térmica mín 18,8°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Petrolina de Goiás: máxima 33,5°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Pilar de Goiás: máxima 36,2°C, mínima 23,6°C | sensação térmica máx 36,2°C | sensação térmica mín 25,2°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Rialma: máxima 36,2°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 36,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Rianápolis: máxima 36,0°C, mínima 21,2°C | sensação térmica máx 36,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Rubiataba: máxima 35,9°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 35,9°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Santa Isabel: máxima 36,0°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 36,0°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 35,7°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 35,7°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Santa Rosa de Goiás: máxima 32,6°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 32,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%São Francisco de Goiás: máxima 34,9°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 34,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%São Luiz do Norte: máxima 37,2°C, mínima 22,3°C | sensação térmica máx 37,2°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%São Patrício: máxima 35,5°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 35,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Taquaral de Goiás: máxima 34,1°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 34,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Uruana: máxima 35,9°C, mínima 21,2°C | sensação térmica máx 35,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Vila Propício: máxima 34,8°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 34,8°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.